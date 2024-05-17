ÃÎÅª¾ã³²¼Ô»ÜÀß¤ÇµÔÂÔ¤«¡¢¸©¤¬±¿±ÄË¡¿Í¤ò¹ÔÀ¯½èÊ¬¡¡¿¦°÷¤¬Æþ½ê¼Ô¤ËË½¹Ô¤â¡©
°ñ¾ë¸©Åì³¤Â¼¤ÎÃÎÅª¾ã³²¼Ô»ÜÀß¤Ç¡¢¿¦°÷¤é¤¬Æþ½ê¼Ô¤ËµÔÂÔ¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸©¤Ï±¿±ÄË¡¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ÔÀ¯½èÊ¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ñ¾ë¸©¤«¤é¡Ö»ØÄê¸úÎÏ¤Î3¤«·îÁ´ÉôÄä»ß¡×¤Î¹ÔÀ¯½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í°¦¿®²ñ¤Ç¤¹¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åì³¤Â¼¤ÎÃÎÅª¾ã³²¼Ô»ÜÀß¡ÖÂèÆó¹¬¤Î¼Â±à¡×¤Ç¡¢¿¦°÷¤¬Ê£¿ô¤ÎÆþ½ê¼Ô¤ò²¥¤ëË½ÎÏ¹Ô°Ù¤ä»ÜÀß¤¬Æþ½ê¼ÔÁ´°÷¤«¤é¡¢¡ÖÆüÍÑÉÊÈñ¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÍÑÅÓ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¶â¤òÄ§¼ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ÜÀß¤Ï¡¢±¿±Ä»ñ¶â¤È¤·¤Æ1¤«·î¤Ë¤Ä¤1500Ëü±ß¤Û¤É»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼«Î©»Ù±çµëÉÕÈñ¤ò3¤«·î´Ö¡¢¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸©¤Ï¡¢·ÑÂ³À¤äÁÈ¿¥À¤¬¤¢¤ê°¼Á¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£½èÊ¬¤ËÂÐ¤·¡¢»ÜÀßÂ¦¤Ï¡¢¡Ö»ö¼Â´Ø·¸¤¬°Û¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£