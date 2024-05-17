¾®Âô°ìÏº¤È¤¤¤¦À¯¼£²È¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥Ö¥ì¤º¤Ë¶òÄ¾¤Ê¤Î¤¬ÎÉ¤¤¡£3ÅÙÌÜ¤ÎÅ·²¼¼è¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É
°ÂÇÜ¡¢¾®Àô¤Ë¾®Âô¤«
Ê¿À®¤ÎÀ¯¼£²È¤ÎÃæ¤«¤é3¿ÍÁª¤Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¡¢¾®Àô½ã°ìÏº¤Þ¤Ç¤Ï¥¹¥Ã¤È½Ð¤ë¤Î¤À¤¬3¿ÍÌÜ¤ÏÌÂ¤¦¡£ÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¤«¿ûµÁ°Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¾®Âô°ìÏº¤«¡£
¾®Âô°ìÏº»á¤Î°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡Ö¥Ö¥ì¤Ê¤¤¡×¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¶òÄ¾¡×¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï81ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£14Æü¡¢½êÂ°¤¹¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬À¯¼£²þ³×°Æ¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤ÈÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÁ´ÌÌ¶Ø»ß¤Ë°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤¿¡£
¡Ö´ë¶È¤¬°¤À¤È¤¤¤¦Á°Äó¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÈ¿ÂÐ¤À¡£²¿¤òÇÏ¼¯¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¼¹¹ÔÉô¤òÈãÈ½¤·¡¢¡Ö¼«Í³¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¼«Í³¤Ë¤·¡¢Á´Éô¸øÉ½¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¡£¤¤¤¤¤«°¤¤¤«¤Ï¹ñÌ±¤¬¿³È½¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¾®Âô¤ÏÎ©·û¤â¼«Ì±¤âÈãÈ½¤¹¤ë
¤³¤ì¤Ï¾®Âô»á¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¤À¡£Î©·û¤Ï¡Ö¹â¤¤µå¡×¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ì±¤«¤é¤Ï¡ÖÎ©·û¤âËÜ²»¤Ï¼«Ì±¤Ë»ß¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ê¼«Ì±´´Éô¡Ë¤Ê¤É¤È¸«Æ©¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Î¼«Ì±¤â´ë¶È¸¥¶â¤Î¡ÖÀ¯¼£Åª¼«Í³¡×¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤â¤¦¤¹¤³¤·Æ©ÌÀ²½¤·¤Ê¤¤¤È¹ñÌ±¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¡£¾®Âô»á¤ÎÈ¯¸À¤ÏÎ©·ûÈãÈ½¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤â¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤è¤í¤·¤¤¡£¤À¤¬º£²ó¤Î·ëËö¤Ï¾®Âô»á¤Î¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¤µ¤Æ¥Ö¥ì¤Ê¤¤¾®Âô»á¤Î¸ýÊÊ¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡ÖÌîÅÞÅý°ì¸õÊä¡×¤À¡£ÀèÆü¤â¡Öº£¤ÎÌîÅÞ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Ï²áÈ¾¿ô¤¹¤ì¤¹¤ì¤ò¼è¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤âÌîÅÞ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¤Þ¤È¤Þ¤ì¤ÐÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Ä¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
Î©·û¤Ï¶¦»ºÅÞ¤â´Þ¤á¡ÖÌîÅÞÅý°ì¸õÊä¡×¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2021Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Æ°ÊÍè¶¦»º¤È¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬4·î¤ÎÊäÁª¤Î3ÀïÁ´¾¡¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¶¦»º¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤ê¶¦»º¤ÈÁÈ¤à¤È¶¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
3ÅÙÌÜ¤ÎÅ·²¼¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤
¤À¤¬¶¦»º¤Ê¤Éº¸ÇÉ¤À¤±¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤âÀ¯¸¢¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¡¢¾®Âô»á¤â°Ý¿·¤È¤Î¶¦Æ®¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤ÀÎ©·û¤ÎÃæ¤Ç¤âÊÝ¼éÇÉ¤Ï°Ý¿·¤ÈÁÈ¤á¤ë¤À¤í¤¦¤¬¥ê¥Ù¥é¥ë·Ï¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¯¡¢¤à¤·¤í¶¦»º¤ÎÊý¤¬À¯ºö¤ÎÀÜÅÀ¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¾®Âô»á¤Ï1993Ç¯¤ÎºÙÀîÀ¯¸¢¡¢2009Ç¯¤ÎÈ·»³À¯¸¢¤È¡¢2ÅÙ¼«Ì±¤«¤éÀ¯¸¢¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤¿À¯¼£¤ò£²ÅÙ¤âÂÇÇË¤·¡¢¿·¤·¤¤À¯¼£¤Î·Á¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤ÏÉ¾²Á¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¿ô¤¢¤ê¤¤ÇÀ¯ºö¤ÎÄ´À°¤¬¤Ç¤¤º¤ËÇËÃ¾¤·¤¿¡¢²õ¤¹¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤É¤ÎÈãÈ½¤â´Å¼õ¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿µìÌ±¼çÅÞ¤ÎÍÁÀÐÅì¸µ´´»öÄ¹¤Î½ÐÈÇµÇ°²ñ¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Î¤³¤È¡£¼«Ì±¤ÎËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíºÛ¤Ï¡Ö¡ÊÍÁÀÐ»á¤Ë¤Ï¡ËÎ©·û¤ÎÀôÂåÉ½¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ØÆ³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ÆÍ¾Íµ¤ò¤«¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾®Âô»á¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞÀ¯¸¢¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¤Û¤³¤í¤Ó¤¬¸«¤¨¡¢Êø²õ¤ÎÆü¤Ï¶á¤¤¡×¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡Ö¶òÄ¾¤Ë¡×¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¾®Âô»á¤Ï3ÅÙÌÜ¤ÎÅ·²¼¼è¤ê¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬°Ý¿·¤È¶¦»º¤ÈÆ±»þ¤ËÁÈ¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¤½¤ì¤ÏÌµÍý¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤¤¤¯¤é¿ô¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤âÀ¯ºö¤¬¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¯¸¢¤ÏÁáÈÕÊø²õ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¾®Âô»á¤¬²æ¡¹¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£