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OS¡§Windows 11 Home 64¥Ó¥Ã¥È¡ÊDSPÈÇ¡Ë
CPU¡§Intel Core i7-14700KF¡Ê2.5GHz/Turbo 5.6GHz/20(8P+12E)¥³¥¢/28¥¹¥ì¥Ã¥É/L2¥¥ã¥Ã¥·¥å28MB/L3¥¥ã¥Ã¥·¥å33MB/PBP125W¡Ë
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SSD¡§2TB SK Hynix Platinum P41 SSD¥·¥ê¡¼¥º M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4
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¥±¡¼¥¹¡§Thermaltalke The Tower 300 Snow¡ÊCA-1Y4-00S6WN-00¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§342(W)mm x281(D)mm x551(H)mm
ÅÅ¸»¡§¡Ú¥Û¥ï¥¤¥È¥â¥Ç¥ë¡Û850W - 80PLUS GOLD - ¸¼¿Í»Ö¸þ KRPW-GA850W/90+/WHITE
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