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OS¡§Windows 11 Home 64¥Ó¥Ã¥È¡ÊDSPÈÇ¡Ë

CPU¡§Intel Core i7-14700KF¡Ê2.5GHz/Turbo 5.6GHz/20(8P+12E)¥³¥¢/28¥¹¥ì¥Ã¥É/L2¥­¥ã¥Ã¥·¥å28MB/L3¥­¥ã¥Ã¥·¥å33MB/PBP125W¡Ë

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SSD¡§2TB SK Hynix Platinum P41 SSD¥·¥ê¡¼¥º M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4

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