¡Úºå¿À¡Ûº´Æ£µ±ÌÀ¡¢£²·³¹ß³Ê¸å½é¤Î¼ÂÀï¤Ï£³ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡Ö¡Ê´¶³Ð¤Ï¡Ë°¤¯¤Ê¤¤¡× ¼éÈ÷¤ÏÆñ¤Ê¤¯¤³¤Ê¤¹
¢¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü£¶¡½£±ºå¿À¡Ê£±£·Æü¡¦¥Ê¥´¥ä¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤¬£²·³¹ß³Ê¸å¡¢½é¤Î¼ÂÀï¤Ë¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢£³ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡££´ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á»àµå¡¢°ì¥´¥í¡¢Æó¥´¥í¡¢Æó¥´¥í¤À¤Ã¤¿¡£²÷²»¤Ï¶Á¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê´¶³Ð¤Ï¡ËÁ´Á³°¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£¼éÈ÷¤Ç¤Ï½é²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é»°µ¾ÂÇ¤òÆñ¤Ê¤¯½èÍý¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£µ±¤Ï£±£´Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊË¶¶¡Ë¤Î£¸²óÌµ»àÆóÎÝ¤Ç¡¢µ¾ÂÇ¤ò½èÍý¤·¤¿Êá¼ê¡¦ºäËÜ¤Î»°ÎÝ¤Ø¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯Á÷µå¤ò¤Þ¤µ¤«¤ÎÍîµå¡£µÕÅ¾Éé¤±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡Ö¤¢¤ì¤Ï¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Î¥ß¥¹¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÔ¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Íâ£±£µÆü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¡¢£²·³¤Ë¹çÎ®¡£º£¸å¤â£²·³Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¤Ê¤¬¤éÄ´À°¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£