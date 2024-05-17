U-NEXT Pirates¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎV¤ØÍ½ª¤ÎÈþ¾þ¤ë¤« Â¾3¥Á¡¼¥à¤Ï½ç°ÌÁè¤¤¤Ø¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡M¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï¡¢¡ÖÄ«Æü¿·Ê¹M¥ê¡¼¥°2023-24¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º5·î17Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë4Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¼ó°ÌU-NEXT Pirates¤Ï¡¢Á°Æü¤â¤µ¤é¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿¤Ð¤·¡¢¥ê¡¼¥°½é¤È¤Ê¤ë2ÅÙÌÜ¤ÎV¤ò¤Û¤Ü¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¼Á¡¢ºÇ½ªÆü¤Î2»î¹ç¤Ï¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Â¾3¥Á¡¼¥à¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç·ã¤·¤¤½ç°ÌÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤½¤¦¤À¡£
¡ÚÃæ·Ñ¡Û¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢¤Ä¤¤¤ËºÇ½ªÆü¡ª
¡¡¡Ö°µÅÝÅª¤Ë¾¡¤Ä¡×¤ò·Ç¤²¤Æ2Ç¯ÌÜ¡¢U-NEXT Pirates¤Ï¼Â¸½´Ö¶á¤À¡£2°Ì¤Ë388.4¥Ý¥¤¥ó¥È¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢µÕÅ¾¤òµÊ¤¹¤ë¤Ë¤ÏU-NEXT Pirates¤¬µÏ¿Åª¥é¥¹¤ò2²ó¡¢ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¤¬µÏ¿Åª¥È¥Ã¥×¤ò2²ó¤È¤Ã¤Æ¤É¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¡£Ã¸¡¹¤È¶É¾Ã²½¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬Í¥¾¡¥·¥ã¡¼¥ì¤Ø¤È¶á¤Å¤±¤ë¤Û¤É¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥ê¡¼¥É¤À¡£ÀèÈ¯¤Ïº£´üMVP¤ÎÎëÌÚÍ¥¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬Ì³¤á¡¢Âè2»î¹ç¤ÎÃçÎÓ·½¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤È¤Î¡ÖUK¥³¥ó¥Ó¡×¤ÇÄù¤á³ç¤ë¡£
¡¡2°Ì¡¦ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¤Ï¡¢´ñÀ×¤ÎÂçµÕÅ¾Í¥¾¡¤òÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤ËÃÖ¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÍ¥¾¡¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âç»Å»ö¤â¤¢¤ë¡£3°Ì¤È176.0¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤â¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¤¬2Ï¢Â³¤Ç¥é¥¹¤Ç¤â°ú¤³¤¦¤â¤Î¤Ê¤é3°Ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï4°ÌÅ¾Íî¤â¤¢¤ë¡£Âè1»î¹ç¤Ç¥È¥Ã¥×¤¬¼è¤ì¤ì¤Ð¡¢Âè2»î¹ç¤Ï¼éÈ÷¤ËÅ°¤·¤Æ¤â½½Ê¬Æ¨¤²ÀÚ¤ì¤ë¡£ÎëÌÚ¤¿¤í¤¦¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤ÏÄ´»Ò¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÝµÊ°¤òºÇ½ªÆü¤ËÀ²¤é¤¹¡£
¡¡3°Ì¡¦KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤È4°Ì¡¦EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç2°Ì¤òÁÀ¤¦¤«¡¢3°Ì¤òÁÀ¤¦¤«¤Ê¤ÉÅ¸³«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÜÉ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£Âè1»î¹ç¤Ç¥È¥Ã¥×¤¬¼è¤ì¤ì¤Ð¡¢½àÍ¥¾¡¤Ë¤â¼ê¤¬ÆÏ¤¯¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤¢¤ì¤Ð3°Ì¤Ç¾Þ¶â³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¼ÂÅª¤Ê¥é¥¤¥ó¡£4°Ì¤Ï¾Þ¶â¤Ê¤·¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤³¤Îº¹¤ÏÂç¤¤¤¡£KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤Ï²¬ÅÄ¼Ó²Â¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¤ÏÆó³¬Æ²°¡¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬ÀèÈ¯¡£Í¥¾¡¤È¤ÏÊÌ¤ÎÀï¤¤¤â½½Ê¬¤ËÇ®¤¤¡£
¡Ú5·î17ÆüÂè1»î¹ç¡Û¢¨À®ÀÓ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó
ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÎëÌÚ¤¿¤í¤¦¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¸Ä¿Í7°Ì¡¡¡Ü211.2
EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦Æó³¬Æ²°¡¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í27°Ì¡¡¢¥123.6
KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦²¬ÅÄ¼Ó²Â¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í6°Ì¡¡¡Ü212.0
U-NEXT Pirates¡¦ÎëÌÚÍ¥¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¸Ä¿Í1°Ì¡¡¡Ü437.7
¡Ú5·î16Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¡Ü531.7¡Ê14/16¡Ë
2°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¡Ü143.3¡Ê14/16¡Ë
3°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥32.7¡Ê14/16¡Ë
4°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¢¥49.3¡Ê14/16¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ96»î¹ç¡ÊÁ´216»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï5000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë