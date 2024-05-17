À¤³¦¥Ñ¥éÎ¦¾åÃË»Ò5000m»ë³Ð¾ã³²¤ÇÀ¤³¦¿·¡¢ÆüËÜÀª¤ËÂç¤¤Ê¡ÖÊÉ¡×
¡¡ÆüËÜÀª¤ËÂç¤¤Ê¡ÖÊÉ¡×¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂ³¤±¤ë¤Ä¤é¤µ¤ÏËÍ¤Ë¤âÊ¬¤«¤ë¡¡¹á¼è¿µ¸ã¤µ¤ó¤¬¥Ñ¥ê¡¦¥Ñ¥é¤á¤¶¤¹Áª¼ê¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¤³¤È
¡¡¥Ñ¥ê¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤¿¥Ñ¥éÎ¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬¿À¸Í»Ô¤Ç17Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢ºÇ½é¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¼ïÌÜ¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÀ¤³¦µÏ¿¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò5000¥á¡¼¥È¥ë¡Ê»ë³Ð¾ã³²T11¡Ë¤Î¥¨¥¦¥Á¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¥¹¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤À¡£
¡¡»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤Î¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤Ï¸åÊý¤Ë¤«¤Þ¤¨¤¿¡£ÀèÆ¬¤òÆ±¤¸¥Ö¥é¥¸¥ëÁª¼ê¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ë¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Ï800¥á¡¼¥È¥ë¤È¤«1500¥á¡¼¥È¥ë¤Î¤Û¤¦¤¬ÆÀ°Õ¡£2²óÌÜ¤Î¥¬¥¤¥É¡ÊÈ¼Áö¼Ô¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¤È¤¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ÆÈ´¤¯¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡3400¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤Ç°ìµ¤¤ËÁ°¤ØÈ´¤±½Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÀèÆ¬¤ò¼é¤ê¡¢14Ê¬53ÉÃ97¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£½¾Íè¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤ò3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë²÷Áö¤Ë¡Ö·ë²Ì¤ËÈó¾ï¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ë¤¤¿¤Î¤Ï2²óÌÜ¤À¤¬¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÆüËÜ¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î32ºÐ¤ÎÁö¤ê¤Ë´íµ¡´¶¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡ÖÁ°À¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ¼¥á¥À¥ë¤ÎÅâÂô·õÌé¡ÊSUBARU¡Ë¤À¡£½ª»Ï¡¢2¡¢3ÈÖ¼ê¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¥¹¤Î»Å³Ý¤±¤ËÈ¿±þ¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²ù¤·¤¤¡£ºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢ÀµÄ¾¡¢º£²ó¤ÏÌýÃÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤êµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¥¹¤Ï3Ç¯Á°¤ÎÅìµþ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¡£ÆüËÜÀª¤âÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Îº¹¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç5°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿ÏÂÅÄ¿Ìé¡ÊÄ¹À¥»º¶È¡Ë¤Ï¡ÖÅìµþ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸å¤Î3Ç¯´Ö¤Ç»ä¼«¿È¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼þ¤ê¤â¤É¤ó¤É¤ó¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àï¹ñ»þÂå¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡Ìó3¥«·îÈ¾¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥Ñ¥ê¡¦¥Ñ¥é¤â¡¢º£²ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´é¤Ö¤ì¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£Ã¯¤¬º®Àï¤òÈ´¤±½Ð¤¹¤«¡¢ÃíÌÜ¤Î¼ïÌÜ¤À¡£¡ÊÄÔÎ´ÆÁ¡¢¼¼ÅÄ¸¡Ë