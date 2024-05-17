¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤Ø¤ÎÄ©Àï¡×·Ù»ëÄ£¤¬°ÛÎã¤ÎÁÜºº¡¡¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡×´´Éô3¿Í¤òÂáÊá
½°µÄ±¡Åìµþ15¶è¤ÎÊä·çÁªµó¤ÇÂ¾¤Î¿Ø±Ä¤Î±éÀâ¤òË¸³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÀ¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡×¤ÎÂåÉ½¼Ô¤é3¿Í¤ò¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÜºº´´Éô¤Ï¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤Ø¤ÎÄ©Àï¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å°ÄìÅª¤ËÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤Ø¤ÎÄ©Àï¡×·Ù»ëÄ£¤¬°ÛÎã¤ÎÁÜºº¡¡¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡×´´Éô3¿Í¤òÂáÊá
µ¼Ô
¡Ö¸áÁ°10»þ45Ê¬¤Ç¤¹¡£¹õÀîÍÆµ¿¼Ô¤ò¾è¤»¤¿¼Ö¤¬·Ù»ëÄ£ËÜÉô¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤òºî¤ê¡¢ÂÎ¤òº¸±¦¤ËÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤ÇÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤¿ÃË¡£¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡×¤ÎÂåÉ½¡¦¹õÀîÆØÉ§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê45¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï´´»öÄ¹¤Îº¬ËÜÎÉÊåÍÆµ¿¼Ô¡Ê29¡Ë¤È´´Éô¤Î¿ùÅÄÍ¦¿ÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¡¢Àè·î¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡Åìµþ15¶è¤ÎÊä·çÁªµó¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¼«Í³Ë¸³²¡×¡£
Ìµ½êÂ°¤Ç½ÐÇÏ¤·¤¿²µÉðÍÎ¶©»á¤ÎÁªµó¥«¡¼¤ÈÄ°½°¤Î´Ö¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ê¡¢¡ÖË¸³²¡×¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ï¹õÀîÍÆµ¿¼Ô¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÅÐ¤ê¡Ä
¡Ö²µÉð¡ª¡×
Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¿º¬ËÜÍÆµ¿¼Ô¤âÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¾å¤«¤é³ÈÀ¼´ï¤ò»È¤Ã¤Æ±éÀâ¤òË¸³²¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤¬¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¡Ö¼«Í³Ë¸³²¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö·Ù»ëÄ£¤ÎÁÜºº°÷¤¬¡¢¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¤Î»öÌ³½ê¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×
Áªµó°ãÈ¿¤òÁÜºº¤¹¤ë·Ù»ëÄ£ÁÜºº2²Ý¤Ï¡Ö°ÛÎã¡×¤ÎÁÜºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ïº£·î13Æü¡¢¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡×¤Î´Ø·¸Àè¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¡¢Áªµó³èÆ°¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Áªµó¥«¡¼¤Ê¤É¤ò²¡¼ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¡¢¹õÀîÂåÉ½¤Ï¡Ä
¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡×ÂåÉ½¡¡¹õÀîÆØÉ§ ÍÆµ¿¼Ô
¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸ÀÏÀ¤Î¹Ô°Ù¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¿¾¯ÍðË½¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÏÀ¹Ô°Ù¤ò¸¢ÎÏ¼Ô¤¬»ß¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¡×¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¡¢°ãË¡À¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¼çÄ¥¤Ë·Ù»ëÄ£¤ÎÁÜºº´´Éô¤Ï¡Ä
·Ù»ëÄ£ÁÜºº´´Éô
¡Ö¡Ø¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡Ù¤Î¹Ô°Ù¤Ï¡¢Áªµó¤Î¼«Í³¤ò°ïÃ¦¤·¤ÆÌ±¼ç¼çµÁ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ÒÇ÷¹Ô°Ù¤¬°¼Á¤Ç¡¢Ç¤°ÕÁÜºº¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡×
±éÀâ¤òË¸³²¤µ¤ì¤¿²µÉð»á¤Ï¡¢¡ÖÍ¸¢¼Ô¤ÎÊ¹¤¯¸¢Íø¤òÃ¥¤¦°¼Á¤Ê¹Ô°Ù¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÀÚ¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤³¤Î¼Ö¡¢Ää¤Þ¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ªÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡ªÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¼Ö¡¢Ää¤Þ¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ª·Ù»¡¶î¤±¹þ¤ó¤À¡×
¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Â¾¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Ø±Ä¤«¤é¤âÈï³²ÆÏ¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº2²Ý¤Ï¤¤ç¤¦¡¢Áªµó°ãÈ¿»ö·ï¤ÎÁÜºº¤Ç¤Ï°ÛÎã¤È¤Ê¤ë¡ÖÆÃÊÌÁÜººËÜÉô¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢Á´ÍÆ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£