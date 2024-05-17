¡Ö¥¨¥ÓÈ¿¤ê¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤â¤â¥¯¥í¡¦É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÎÂßÀÚ¼ÖÎ¾¡Ø¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤»¤ó¹æ¡ÙÆÃÊÌ¼Ö¾¸¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤ë
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡×¤ÎÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤¬¡¢¡Ö¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤»¤ó¡ßÅì³¤Æ»¿·´´Àþ60¼þÇ¯¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óµÇ°PR¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡Ê5·î8Æü¡Ë¤Ë½ÐÀÊ¡£Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤È¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¡Ö¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤»¤ó¡×¤¬¤È¤â¤Ë60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢É´ÅÄ¤ÏÂßÀÚ¼ÖÎ¾¡Ö¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤»¤ó¹æ¡×¤ÎÆÃÊÌ¼Ö¾¸¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅì³¤Æ»¿·´´ÀþÂßÀÚ¼ÖÎ¾¡Ö¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤»¤ó¹æ¡×¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤»¤ó¡×´¶¤¬ËþºÜ¡ª
¡¡ÂåÉ½¶Ê¡Ø¹Ô¤¯¤¼¤Ã¡ª²øÅð¾¯½÷¡Ù¤Ç¤¨¤ÓÈ¿¤ê¥¸¥ã¥ó¥×¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿É´ÅÄ¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£8·îÃæ½Ü¤«¤é¤ÏÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î±ØÌ¾É¸¤Ê¤É¤Ë¤¨¤Ó¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢º£¸å¤Î¥³¥é¥Ü¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡ª
»£±Æ¡¿Ìð¸ýÏÂÌé
¢¨½÷À¥»¥Ö¥ó2024Ç¯5·î30Æü¹æ