£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¡¦ÊÝÅÄ¹îÌé¤¬£³ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¡Ä£··î£¹Æü¡Ö¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥È¥ë£±£±£¸¡×
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÂç¶¶¥¸¥à¤Ï£±£·Æü¡¢¡Ö¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥È¥ë£±£±£¸¡×¡Ê£··î£¹Æü¡¢Åìµþ¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Î¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥á¥¤¥ó¤Ï£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡Ê£Ð¡Ë¡¦¥é¥¤¥Èµé¡Ê£¶£±¡¦£²¥¥í°Ê²¼¡Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡£²¦¼Ô¤ÎÊÝÅÄ¹îÌé¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ÈÆ±µé£±£°°Ì¥×¥ì¥¹¥³¡¦¥«¥ë¥³¥·¥¢¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤¬Àï¤¦¡£
¡¡ÀïÀÓ¤Ï£³£²ºÐ¤ÎÊÝÅÄ¤¬£±£³¾¡¡Ê£¸£Ë£Ï¡Ë£±ÇÔ¡¢¥«¥ë¥³¥·¥¢¤¬£±£²¾¡¡Ê£¹£Ë£Ï¡Ë£³ÇÔ£±Ê¬¤±¡£
¡¡¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£µ¡¦£³¥¥í°Ê²¼¡Ë£¸²óÀï¡£ÀÐ°æÅÏ»ÖÌé¡Ê£Ò£å¡§£Â£Ï£Ï£Ô¡Ë¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÆ±µé£µ°Ì¤Î¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥Ø¥Î¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¡£
¡¡ÀïÀÓ¤Ï£²£³ºÐ¤ÎÀÐ°æ¤¬£¶¾¡¡Ê£´£Ë£Ï¡Ë£±ÇÔ£²Ê¬¤±¡¢£³£±ºÐ¤Î¥Ø¥Î¤¬£±£¶¾¡¡Ê£¶£Ë£Ï¡Ë£´ÇÔ£¶Ê¬¤±¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤ËÆüËÜ¥ß¥Ë¥Þ¥àµé¡Ê£´£·¡¦£¶¥¥í°Ê²¼¡Ë£±°Ì¤Î¿¹³îµ®¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬¥Ñ¥ê¥Ë¥ã¡¦¥«¥¤¥«¥ó¥Ï¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¡Ê£´£¸¡¦£¹¥¥í°Ê²¼¡Ë£±£³°Ì¡¢ÆüËÜÆ±µé£¹°Ì¤ÎÀÐ°æÉð»Ö¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ï¥×¥é¥Á¥ã¥Î¥ó¡¦¥ß¥ó¥×¥é¥Á¥ã¡Ê¥¿¥¤¡Ë¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£³¡¦£µ¥¥í°Ê²¼¡Ë£¸²óÀï¤ÇÅÄÃæÍ¯Ìé¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬¥¢¥Ê¥ó¥¿¥Á¥ã¥¤¡¦¥É¥¥¥¢¥ó¥ä¥¤¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£