Ãæ¹ñ´ë¶È¤Ë¤è¤ëÂÐÆÈÅê»ñ¡¢23Ç¯¤Ï·ï¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿¤Ë¡¡
¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Î²ßÊª¾ì¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤ëÃæ¹ñ¡Ý²¤½£´Ö¤Î¹ñºÝÄê´ü²ßÊªÎó¼Ö¡ÖÃæ²¤ÈÉÎó¡×¡£¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡¢¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/²¦Ò§¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¥Ù¥ë¥ê¥ó5·î17Æü¡Û¥É¥¤¥ÄËÇ°×¡¦Åê»ñ¿¶¶½µ¡´Ø¡ÊGTAI¡Ë¤Ï14Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö2023Ç¯¤Î³°¹ñ´ë¶È¤Ë¤è¤ë¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÎÅê»ñ¡×¤ÈÂê¤¹¤ë¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ç¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤ÎÂÐÆÈÅê»ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤¬Âç¤¤¯¹â¤Þ¤ê¡¢23Ç¯¤ÎÅê»ñ·ï¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ42¡ó¶á¤¯Áý¤¨¡¢17Ç¯°Ê¹ßºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä¤Î23Ç¯¤ÎÂÐÆâÄ¾ÀÜÅê»ñ¤Î·ï¿ô¤Ï22Ç¯¤«¤é²£¤Ð¤¤¤Î1759·ï¤Ç¡¢¤¦¤ÁÃæ¹ñ¤Ï200·ï¤Ë¾å¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥¹¥¤¥¹¤Ë¼¡¤°3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡23Ç¯¤ÏÃæ¹ñ´ë¶È¤Ë¤è¤ëºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ê¬Ìî¤Ç¤ÎÅê»ñ¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡£·ï¿ô¤Ï22Ç¯¤ÎÌó3ÇÜ¤ËÃ£¤·¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó5Ê¬¤Î1¤òÀê¤á¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¼ç¤ÊÅê»ñÀè¤Ïµ¡³£À½Â¤¤äÅÅ»Òµ¡´ï¤Ê¤É¤À¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡¥ê¥Ý¡¼¥È¤òºîÀ®¤·¤¿GTAI¤ÎÀìÌç²È¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ü¥Ä¥©¥ä¥ó»á¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÅê»ñ¸µ¹ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢Åê»ñÀè¤Î¶È³¦¤ÏÉý¹¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡GTAI¤ÏËÇ°×¤ÈÅê»ñÍ¶Ã×¤òÃ´¤¦À¯ÉÜµ¡´Ø¤Ç¡¢¥É¥¤¥Ä»Ô¾ì¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë³°¹ñ´ë¶È¤Ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³°¹ñ´ë¶È¤Ë¤è¤ëÂÐÆÈÅê»ñ¥ê¥Ý¡¼¥È¤òËèÇ¯È¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÅê»ñ¤Þ¤¿¤Ï³ÈÄ¥¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢¹çÊ»¡¦Çã¼ý¡ÊM¡õA¡Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£