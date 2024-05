¥¤¡¦¥¸¥å¥ó¥®¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¥¢¥²¥¤¥ó¡¦¥Þ¥¤¡¦¥é¥¤¥Õ¡×9·î4Æü¤è¤êDVDÈ¯Çä·èÄê

熱血検事が2度目の人生を賭けて巨悪に立ち向かう痛快リベンジ・エンターテインメント「アゲイン・マイ・ライフ 〜巨悪に挑む検事〜」のDVD-BOXが、2024年9月4日(水)より発売される。主人公の熱血検事キム・ヒウを演じるのは、爆発的な感情の演技が光る、日本でも人気の高い俳優イ・ジュンギ。ドラマ「悪の花」「無法弁護士〜最高のパートナー」「TWO WEEKS」など、犯罪アクションに特化した演技に定評のある彼が、その圧倒的な存在感で観る者を魅了する。

ヒウの因縁の復讐相手である絶対悪の政治家チョ・テソプを、ドラマ「夫婦の世界」「バガボンド」、映画「白頭山(ペクトゥサン)大噴火」など、作品ごとに強烈な存在感を残すイ・ギョンヨンが演じる。さらに、ドラマ「黒い太陽」で見せたキープレーヤーとしての活躍で人気上昇中のキム・ジウンや、チョン・サンフン(「番外捜査」、映画「デシベル」)、元RAINBOWのジェギョンなどがヒウの仲間として奮闘する。2022年4月に韓国で放送され、同時間帯視聴率No.1&自己最高瞬間視聴率13.4%を記録し、大ヒットした本作は無念の死を遂げた熱血検事による、2回目の人生を懸けた壮大な復讐劇だ。

■商品情報

「アゲイン・マイ・ライフ 〜巨悪に挑む検事〜」

●DVD-BOX1(4枚組)17,160円(税込)

2024年9月4日(水)より発売

BIBF-3651(第1話〜第8話収録【全16話】)

※レンタル全巻9月4日リリース



<映像特典(予定)>

・メイキング

※商品の仕様は変更になる場合がございます。



●DVD-BOX2(4枚組)17,160円(税込)

2024年10月2日(水)より発売

BIBF-3652(第9話〜第16話収録【全16話】)



<映像特典(予定)>

・メイキング

※商品の仕様は変更になる場合がございます。



<キャスト>

イ・ジュンギ、イ・ギョンヨン、キム・ジウン、チョン・サンフン、キム・ジェギョン



<スタッフ>

演出:ハン・チョルス、キム・ヨンミン

脚本:ジェイ、キム・ユル



発売・販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

提供:COPUS JAPAN、博報堂DYミュージック&ピクチャーズ

(C)Licensed by SAMHWA NETWORKS CO., LTD.

(C)SAMHWA NETWORKS. All Rights reserved



<あらすじ>

熱血検事のヒウ(イ・ジュンギ)は巨悪に立ち向かい、政界の大物(イ・ギョンヨン)を捕まえようとしたところで無念にも殺されてしまう。そこに冥土の使いが現れ、その大物を捕まえることを条件に2度目の人生を与えられる。リベンジを誓ったヒウは1度目の人生の記憶を基に綿密な作戦を立て、完璧な復讐を果たすために奔走する。過去を変えながら懸命に2度目の人生を生きるヒウは大物を倒すことができるのか?