Æü¥Æ¥ìº´Æ£¿¿ÃÎ»Ò¥¢¥Ê¤¬·´»Ê¶³»Ò¥¢¥Ê»£±Æ¤Î¡ÖÈ´·²¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¿©»öÆ°²è¤ò¸ø³«
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Îº´Æ£¿¿ÃÎ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê30¡Ë¤¬¡¢17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±¶É¤Î·´»Ê¶³»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê33¡Ë¤È¤Î¡Ö¤´Ë«Èþ¥¿¥¤¥à¡×¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
º´Æ£¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤´Ë«Èþtime(¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¡¢¤¤ç¤ó¤µ¤ó¤Ç¤¹)Ë»¤·¤¤»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ç¤â¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï»þ´Ö¤Ïºî¤ë¡£¤³¤ìÂç»ö¡ª¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ô¥¶¤Ê¤É¤Î¿©»ö¤ò´®Ç½¤¹¤ë»Ñ¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë·´»Ê¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤ï¤¿¤·¤¬»£¤ë¿¿ÃÎ»Ò¤ÏÈ´·²¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¿¿ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¥Þ¥¸¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö·´»Ê¤µ¤ó¡¢Æ°²è¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£