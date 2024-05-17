°ìÈÌ¤Î¿Í¤¬¡È¿ä¤·ËÜ¡ÉÂß¤¹¿Þ½ñ´Û¡¡Á´¹ñ³ÈÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©¡¡Àè¶î¼Ô¡¦¿Þ½ñ´Û´ÛÄ¹¤Î»×¤¤
¡¡º£·î¡¢Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤Ë¤¢¤ë¿Þ½ñ´Û¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£°ìÈÌ¤Î¿Í¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎËÜ¡¢¡È¿ä¤·ËÜ¡É¤òÂß¤·½Ð¤¹°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¼èºà¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Ö°ìÈ¢ËÜÃª¥ª¡¼¥Ê¡¼À©ÅÙ¡×¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¡È¿ä¤·ËÜ¡É¤òÂß¤·½Ð¤¹¥ï¥±
¢£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÈÍøÍÑ¼Ô¤Î¸òÎ®¤â
¡¡º£·î1Æü¡¢Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¥¨¥ó¥ß¥ÁÊ¸¸Ë¡×¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿À©ÅÙ¤Î»äÀß¿Þ½ñ´Û¤À¤È¤¤¤¦¡£¥¨¥ó¥ß¥ÁÊ¸¸Ë¡¡²¡ÀÚÆ»»Ò´ÛÄ¹
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡¢¤³¤ÎÃª¤ò1¤Ä¤º¤Ä¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ª¼Ú¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊËÜ¤È¤«¡¢¡È¿ä¤·ËÜ¡É¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤Ò¤È·î1500±ß¡Á2000±ß¤Ç¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Ö°ìÈ¢ËÜÃª¥ª¡¼¥Ê¡¼À©ÅÙ¡×¡£ËÜÃª¤ò¼Ú¤ê¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊËÜ¡¢¡È¿ä¤·ËÜ¡É¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ËÜÃª¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£ËÜÃª¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡ÊÀß·×´Ø·¸¡¦30Âå¡Ë
¡Ö¡ÊQ.¤¢¤Ê¤¿¤Î¡È¿ä¤·ËÜ¡É¤Ï¡©¡Ë¡È¿ä¤·ËÜ¡É¤³¤ì¡ØÄ¶Æü¾ï´Ñ»¡µ¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¡£»ä¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤ÎÀ¸³è¤È¤«´Ñ»¡¤·¤Ê¤¬¤éÀß·×¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡£³ØÀ¸»þÂå¤ËÆÉ¤ó¤Ç¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡È¿ä¤·ËÜ¡É¤Ç¤¹¡×
¡¡¸½ºß¡¢42¿Í¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢ËÜÃª°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢°ã¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¡È¿ä¤·ËÜ¡É¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹¾¸Í¤ÎÎò»Ë¤ò¿ä¤¹Ãª¤ä¡¢Íý²Ê¤ä²Ê³Ø¤ÎËÜ¤ò½¸¤á¤¿Ãª¡£¤³¤Á¤é¤ÏÈô¹Ôµ¡´ØÏ¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¹¥¤ß¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¡È¿ä¤·ËÜ¡É¤òÂß¤·½Ð¤¹¤Î¤«¡©
¡¡¼Â¤Ï¡¢¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬¼«Ê¬¤Î¡È¿ä¤·ËÜ¡É¤ò¼ê¤Ë¤È¤ë½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤ë¡£ËÜÃª¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡ÊÀß·×´Ø·¸¡¦30Âå¡Ë
¡Ö¡ÊÍøÍÑ¼Ô¤È¡Ë²ñÏÃ¤¬¤¦¤Þ¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡£¡Ø¤¢¤ì¤è¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥¹¥¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£ËÜÃª¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡ÊÇÉ¸¯¼Ò°÷¡¦50Âå¡Ë
¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ç½¸¤Þ¤ë²ñ¤Ê¤ó¤«¤â³«¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¡Ë2000±ß¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ÈÏÃ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ËÜ¤Î¶½Ì£¤Î¶¦Í¤â¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤µ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìÊýÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡¢ºÇ½é¤ËÅÐÏ¿ÎÁ500±ß¤òÊ§¤¨¤Ð¡¢°Ê¹ß¤ÏÌµÎÁ¤Ç1ºý¤º¤Ä¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÍøÍÑ¼Ô¡Ê50Âå¡Ë
¡ÖËÜ²°¤µ¤ó¤Ç¡¢¥Ý¥Ã¥×¤È¤«¤Ë¤¤¤í¤¤¤í½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤¢¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡×ÍøÍÑ¼Ô¡Ê40Âå¡Ë
¡Ö¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ö¡¼¥¹ÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ËÜÃª¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÍøÍÑ¼Ô¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡¢¤³¤Î»äÀß¿Þ½ñ´Û¡£¼Â¤Ï¡¢±¿±ÄÂ¦¤Ë¤â¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¿Þ½ñ´Û¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡Ö¤¢¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²¡ÀÚ´ÛÄ¹
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÂ¿À¤Âå¤Î¿Í¤È¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤¬´Ø¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¤³¤Î·úÊª¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¢£Ê£¹çÊ¡»ã»ÜÀß¤Ë¡Ä»äÀß¿Þ½ñ´Û¤ò³«Àß¤·¤¿ÍýÍ³²¡ÀÚ´ÛÄ¹
¡Ö¡ÊQ.¤½¤â¤½¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ë¤³¤Á¤é¤Ï¡Ø¿¼Àî¥¨¥ó¥ß¥Á¡Ù¤È¿½¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢1³¬¤Ï¹âÎð¼Ô¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£2³¬¤Ï³ØÆ¸ÊÝ°é¥¯¥é¥Ö¡¢135¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¾ì¤Ç¡¢Ê¡»ã»ÜÀß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÊ£¹çÊ¡»ã»ÜÀß¤Ë»äÀß¿Þ½ñ´Û¤ò³«Àß¤·¤¿ÍýÍ³¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ä¡£²¡ÀÚ´ÛÄ¹
¡Ö¤³¤ÎËÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤Þ¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤Þ¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤«¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÊÄº¿Åª¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÊ¡»ã»ÜÀß¤Ë»äÀß¿Þ½ñ´Û¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î¡È±ï¡Ê¥¨¥ó¡Ë¡É¤òËÜÃª¤ÎÁ°¤ÎÏ²¼¡¢¡ÈÆ»¡Ê¥ß¥Á¡Ë¡É¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ä¤¯¤ê½Ð¤½¤¦¤È¡Ö¥¨¥ó¥ß¥ÁÊ¸¸Ë¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¢£Àè¶î¼Ô¤Î¿Þ½ñ´Û´ÛÄ¹¤Î»×¤¤
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼À©ÅÙ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿»äÀß¿Þ½ñ´Û¤¬º£¡¢Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2020Ç¯3·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿ÀÅ²¬¸©¾ÆÄÅ»Ô¤Î¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¿Þ½ñ´Û¤µ¤ó¤«¤¯¡×¤À¡£´ÛÄ¹¤ÎÅÚÈî½áÌé¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¿Þ½ñ´Û¤µ¤ó¤«¤¯¡¡ÅÚÈî½áÌé´ÛÄ¹
¡Ö¥É¥¤¥Ä¤òË¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ÔÌ±¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¸ø¶¦¤Ë»²²Ã¤¹¤ë»Ñ¤ò¤ß¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Ì±±Ä¤Ç¿Þ½ñ´Û¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ö°ìÈ¢ËÜÃª¥ª¡¼¥Ê¡¼À©ÅÙ¡×¤Î»äÀß¿Þ½ñ´Û¤ÎÃÂÀ¸¤«¤é¡¢¤ª¤è¤½4Ç¯¡£¤¤¤Þ¤Ç¤Ï30ÅÔÉÜ¸©¤Ë78¥«½ê¤¢¤ë¡£ÅÚÈî´ÛÄ¹
¡ÖËÍ¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÁý¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤À¤±»þÂå¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡£¼ê¿¨¤ê¤Î¤¢¤ë¸òÎ®¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í¤ÈÌµÌÜÅª¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤¬¶¦´¶¤ò¤¦¤ó¤Ç¡¢¸½ºß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¡ÖÂç²¼ÍÆ»Ò¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×2024Ç¯5·î17ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë