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🟥⬜🟥 🍗 🟥⬜🟥- FINAL FANTASY XIV¡¿FF14 (@FF_XIV_JP) May 16, 2024
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(C) SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO