²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ¤ÈÃæÅèÁï´ÆÆÄ¤¬µå±ãàÏ¢¾¡ÂÐ·èá¡ÖÎÏ¤ÈÎÏ¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤¬³Ú¤·¤ß¡×
¡¡º£²Æ¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à£²£°£²£´¡×¡Ê£··î£²£³Æü¡á¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¢£²£´Æü¡á¿ÀµÜ¡Ë¤ÎÈ¯É½²ñ¸«¤¬£±£·Æü¤ËÂçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÎ¨¤¤¤ëºå¿À¤Î²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ¡Ê£¶£¶¡Ë¤È¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤òÎ¨¤¤¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæÅèÁï´ÆÆÄ¡Ê£µ£µ¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£°£¶Ç¯°ÊÍè£±£¸Ç¯¤Ö¤ê¤Î»Ø´ø¤ò¼è¤ë²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï£²Ï¢¾¡Ãæ¡¢£³Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ëÃæÅè´ÆÆÄ¤â£´Ï¢¾¡Ãæ¤È¤É¤Á¤é¤âÌµÇÔ¡£²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤â¼ã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤â¸òÎ®¤Îµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼êÆ±»Î¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£»þÂå¤â¤¢¤ë¤·¡¢¿¤Ó¿¤Ó¤ÈÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤Èµå±ã¤Î°õ¾Ý¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖºÇ¶á¤Ï¥»¤¬Éé¤±¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤Î¤Çº£Ç¯¤Ï²¿¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤ò¸«¤»¡¢ÃæÅè´ÆÆÄ¤â¡Ö¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Ê¬¤±¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ÏÂ®µåÇÉ¤Î¥ÑÅê¼ê¤ÈÄ¹ÂÇÎÏ¤¢¤ë¥»ÂÇ¼Ô¤ÎÂÐ·è¡£¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤ò´üÂÔ¤¹¤ë²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤ÏÎÏ¤ÈÎÏ¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡££±£¶£°¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥»¤ÎÂÇ¼Ô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÃÆ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡£¥»¤Ï¸ò¤ï¤¹Åê¼ê¤¬Â¿¤¯¤Æ¥Ñ¤ÏÂ®¤¤¡×¤È¤·¡¢ÃæÅè´ÆÆÄ¤â¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤òËÍ¤â¸«¤¿¤¤¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤È¤â¤ËÇ÷ÎÏÂÐ·è¤ÎÉñÂæ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£