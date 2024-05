DJ CHARIが、5年ぶりとなるソロ名義の作品「SMASH HIT」をリリースした。本作は、DJ CHARIの思い出のフェイバリットソング、m-flo loves Crystal Kay「REEEWIND!」を公式サンプリングした楽曲。客演にはkZmとJP THE WAVYが参加しており、93、94生まれの同い年の2人による初のコラボとなる。トラックはZOT on the WAVE、Homunculu$による共同制作となっている。<リリース情報>DJ CHARI, kZm & JP THE WAVY「SMASH HIT」レーベル:INNER WORLD配信日:2024年5月17日(金)https://linkco.re/85nYxVDq