¡Ú¤³¤ì¤«¤é¤Î¸«ÄÌ¤·¡Ûº£½µ¤ÎºàÎÁ¤Ï°ìÄÌ¤ê½ÐÂ·¤Ã¤¿¡¢½µËö¤Ë¸þ¤±¤¿ÃÍÆ°¤¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡Ú¤³¤ì¤«¤é¤Î¸«ÄÌ¤·¡Ûº£½µ¤ÎºàÎÁ¤Ï°ìÄÌ¤ê½ÐÂ·¤Ã¤¿¡¢½µËö¤Ë¸þ¤±¤¿ÃÍÆ°¤¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡º£½µ¤ÏÊÆ£Ð£Ð£É¤È£Ã£Ð£É¡¢¾®ÇäÇä¾å¹â¡¢¤½¤·¤ÆºòÆü¤Î¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡¢Í¢ÆþÊª²Á¡¢¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¤Ê¤É°ìÏ¢¤ÎÊÆ·ÐºÑÅý·×¤Î·ë²Ì¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¡££Ð£Ð£É¤È£Ã£Ð£É¤Ç¤ÏÍ½ÁÛ¤«¤é¤Î¤ï¤º¤«¤ÊÐªÎ¥·ë²Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ìÆß²½¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬Àª¤¤ÉÕ¤¤¤¿¡£ÊÆ£Æ£Ï£Í£Ã¤Î£¹·îÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÊÆºÄÍø²ó¤êÄã²¼¤È¤È¤â¤Ë¥É¥ë¤¬²¼Íî¡£¥É¥ë±ß¤Ï156±ßÂæ¤«¤é153±ßÂæ¤Þ¤Ç²¼¤²¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥É¥ëÇä¤ê¤Ï°ìÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÆü¤Î°ìÏ¢¤ÎÊÆ·ÐºÑÅý·×·²¤Ç¤ÏÍ¢ÆþÊª²Á¡¦Í¢½ÐÊª²Á¤Ê¤É¤¬¾å¿¶¤ì¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Á°²ó°²½¤·¤¿¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¤¬¤ä¤ä²þÁ±¤·¤¿¡£¥Ðー¥¥ó¡¦¥ê¥Ã¥Á¥â¥ó¥ÉÏ¢¶äÁíºÛ¡¢¥á¥¹¥¿ー¡¦¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥ÉÏ¢¶äÁíºÛ¤Ê¤É¤«¤é¤ÏÍø²¼¤²¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥ë¤ÎÇã¤¤Ìá¤·¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¤¤ç¤¦¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤Ç¡¢¥É¥ë±ß¤Ï156±ßÌÜÁ°¤Î¿å½à¤Þ¤ÇÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤ç¤¦È¯É½¤µ¤ì¤ëÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¤Ï¡¢·Êµ¤Àè¹Ô»Ø¿ô¡Ê4·î¡Ë¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄøÅÙ¤À¡£ÌÜÀè¤ÎÊÆ¹ñÈ¯¤ÎºàÎÁ¤Ï½Ð¿Ô¤¯¤·¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¸å¤Î³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥æー¥í·÷¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê³ÎÊó¡Ë¡Ê4·î¡Ë¡¢¥¹¥¤¥¹¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¡Ê2024Ç¯ Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ë¡¢¹á¹Á¼Â¼Á£Ç£Ä£Ð(³ÎÊó)¡Ê2024Ç¯ Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ë¡¢¥«¥Ê¥À¹ñºÝ¾Ú·ô¼è°·¹â¡Ê3·î¡Ë¤Ê¤É¤ÎÈ¯É½¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Áê¾ìÁ´ÂÎ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ï·ç¤±¤½¤¦¤À¡£
¡¡È¯¸À¥¤¥Ù¥ó¥È´ØÏ¢¤Ï¡¢Èæ³ÓÅªËÉÙ¤À¡£¥Ð¥¹¥ì¡¦¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢Ãæ¶äÁíºÛ¡¢¥Ç¥®¥ó¥É¥¹ECBÉûÁíºÛ¡¢¥Ö¥¤¥Á¥Ã¥Á¡¦¥¯¥í¥¢¥Á¥¢Ãæ¶äÁíºÛ¡¢¥Þ¥ó±ÑÃæ¶ä°Ñ°÷¤Ê¤É¤Î¹Ö±é¡¢¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢Ãæ¶äÁíºÛ¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢Ãæ¶äÁíºÛ¡¢¥é¥È¥Ó¥¢Ãæ¶äÁíºÛ¤Ê¤É¤Î²ñµÄ½ÐÀÊ¡¢¥¦¥©¥éーFRBÍý»ö¡¢¤Î²ñµÄ½ÐÀÊ¡¢¥Ç¥¤¥êー¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Ï¢¶äÁíºÛ¤Î¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Âç³ØÂ´¶È¼°¤Ç¤Î¥¹¥Ôー¥Á¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¸å¤Î³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Áí¤¸¤ÆºàÎÁÉÔÂ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£½µËö¤Ë¸þ¤±¤¿ÃÍÆ°¤¤òÎäÀÅ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¤¤¡£
minkabu PRESSÊÔ½¸Éô ¾¾ÌÚ½¨ÌÀ
¡¡º£½µ¤ÏÊÆ£Ð£Ð£É¤È£Ã£Ð£É¡¢¾®ÇäÇä¾å¹â¡¢¤½¤·¤ÆºòÆü¤Î¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡¢Í¢ÆþÊª²Á¡¢¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¤Ê¤É°ìÏ¢¤ÎÊÆ·ÐºÑÅý·×¤Î·ë²Ì¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¡££Ð£Ð£É¤È£Ã£Ð£É¤Ç¤ÏÍ½ÁÛ¤«¤é¤Î¤ï¤º¤«¤ÊÐªÎ¥·ë²Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ìÆß²½¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬Àª¤¤ÉÕ¤¤¤¿¡£ÊÆ£Æ£Ï£Í£Ã¤Î£¹·îÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÊÆºÄÍø²ó¤êÄã²¼¤È¤È¤â¤Ë¥É¥ë¤¬²¼Íî¡£¥É¥ë±ß¤Ï156±ßÂæ¤«¤é153±ßÂæ¤Þ¤Ç²¼¤²¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥É¥ëÇä¤ê¤Ï°ìÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÆü¤Î°ìÏ¢¤ÎÊÆ·ÐºÑÅý·×·²¤Ç¤ÏÍ¢ÆþÊª²Á¡¦Í¢½ÐÊª²Á¤Ê¤É¤¬¾å¿¶¤ì¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Á°²ó°²½¤·¤¿¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¤¬¤ä¤ä²þÁ±¤·¤¿¡£¥Ðー¥¥ó¡¦¥ê¥Ã¥Á¥â¥ó¥ÉÏ¢¶äÁíºÛ¡¢¥á¥¹¥¿ー¡¦¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥ÉÏ¢¶äÁíºÛ¤Ê¤É¤«¤é¤ÏÍø²¼¤²¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥ë¤ÎÇã¤¤Ìá¤·¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¤¤ç¤¦¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤Ç¡¢¥É¥ë±ß¤Ï156±ßÌÜÁ°¤Î¿å½à¤Þ¤ÇÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤ç¤¦È¯É½¤µ¤ì¤ëÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¤Ï¡¢·Êµ¤Àè¹Ô»Ø¿ô¡Ê4·î¡Ë¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄøÅÙ¤À¡£ÌÜÀè¤ÎÊÆ¹ñÈ¯¤ÎºàÎÁ¤Ï½Ð¿Ô¤¯¤·¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¸å¤Î³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥æー¥í·÷¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê³ÎÊó¡Ë¡Ê4·î¡Ë¡¢¥¹¥¤¥¹¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¡Ê2024Ç¯ Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ë¡¢¹á¹Á¼Â¼Á£Ç£Ä£Ð(³ÎÊó)¡Ê2024Ç¯ Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ë¡¢¥«¥Ê¥À¹ñºÝ¾Ú·ô¼è°·¹â¡Ê3·î¡Ë¤Ê¤É¤ÎÈ¯É½¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Áê¾ìÁ´ÂÎ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ï·ç¤±¤½¤¦¤À¡£
¡¡È¯¸À¥¤¥Ù¥ó¥È´ØÏ¢¤Ï¡¢Èæ³ÓÅªËÉÙ¤À¡£¥Ð¥¹¥ì¡¦¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢Ãæ¶äÁíºÛ¡¢¥Ç¥®¥ó¥É¥¹ECBÉûÁíºÛ¡¢¥Ö¥¤¥Á¥Ã¥Á¡¦¥¯¥í¥¢¥Á¥¢Ãæ¶äÁíºÛ¡¢¥Þ¥ó±ÑÃæ¶ä°Ñ°÷¤Ê¤É¤Î¹Ö±é¡¢¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢Ãæ¶äÁíºÛ¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢Ãæ¶äÁíºÛ¡¢¥é¥È¥Ó¥¢Ãæ¶äÁíºÛ¤Ê¤É¤Î²ñµÄ½ÐÀÊ¡¢¥¦¥©¥éーFRBÍý»ö¡¢¤Î²ñµÄ½ÐÀÊ¡¢¥Ç¥¤¥êー¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Ï¢¶äÁíºÛ¤Î¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Âç³ØÂ´¶È¼°¤Ç¤Î¥¹¥Ôー¥Á¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¸å¤Î³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Áí¤¸¤ÆºàÎÁÉÔÂ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£½µËö¤Ë¸þ¤±¤¿ÃÍÆ°¤¤òÎäÀÅ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¤¤¡£
minkabu PRESSÊÔ½¸Éô ¾¾ÌÚ½¨ÌÀ