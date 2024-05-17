A¤§¡ªgroup¡¡Æ±¤¸´ØÀ¾¤ÎÄ¶¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö°Õ¼±¤·¤Æ¤¿¡×»þ´ü¤¢¤Ã¤¿¡¡º´Ìî¡ÖµÕ¹Ô¤³¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¡¡15Æü¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿5¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖA¤§¡ªgroup¡×¤¬17Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£Æ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÄ¶¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¾¡¼ê¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡Ö¤Ý¤¤¤Ý¤¤¥È¡¼¥¯¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÖÆ±¤¸´ØÀ¾¤Î¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ò¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢Ëöß·À¿Ìé¤Ï¡Ö¡û¡×¤Î»¥¤ò·Ç¤²¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡Ëöß·¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿´ØÀ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤·¡¢º´Ìî¤Ê¤ó¤«¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÌ¾Á°½Ð¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º´Ìî¾½ºÈ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´ØÀ¾¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿ÈÖÁÈ¤È¤«¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÈA¤§¡ªgroup½µÂØ¤ï¤ê¤Ç¥í¥±¤ÎÈÖÁÈ¤È¤«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤Ë¤ï¤¬À¨¤¤¥¥é¥¥é¡Ä¥Ô¥¶¿©¤Ù¤ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¿©¤Ù¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¥í¥±¤ò¤·¤Æ¤ëÃæ¡¢²¶¤é¤¬»°¿Í»ÍµÓ¡¢´é¤Ë¥¿¥Ð¥¹¥³¤«¤±¤¿¤ê¥ï¥±Ê¬¤«¤é¤óÂÎÄ¥¤ë»Å»ö¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤ï¤ÎµÕ¹Ô¤³¤¦¡¢µÕ¹Ô¤³¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£°Õ¼±¤·¤Æ¤¿»þ´ü¤ÏÀµÄ¾¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ö¤È¤«ºî¤ë»þ¤â¡¢¤Ê¤Ë¤ï¤¬¥¥é¥¥é¤·¤¿²¦Æ»¤Î³Ú¶Ê¤ä¤ë¤Ê¤é²¶¤é¤Ï¥Ð¥ó¥É¤ä¤í¤¦¤È¤«¡£¥®¥é¥®¥é¤·¤¿¤³¤È¤ä¤í¤¦¤È¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï¤à¤Ã¤Á¤ã°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ç¡¢²¶¤é¤â¤½¤í¤½¤í²¦Æ»¶Ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î1È¯ÌÜ¤Î¶Ê¤ò¥¥ó¥×¥ê¤µ¤ó¤Î¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡Ù¡¢¥¥é¥¥é¶Ê¤ä¤Ã¤¿¤é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¡ÊSUPER¡¡EIGHT¤Î¡ËÂçÁÒ¡ÊÃéµÁ¡Ë¤¯¤ó¤Ë¡È¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£ÂçÁÒ¤«¤é¤Ï»ØÆ³¤¬Æþ¤ë¤Î¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÂçÁÒ¤¯¤ó¡¢²£»³¡ÊÍµ¡Ë¤¯¤ó¤Ë¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤Î¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¤¬¡Ö¥¥é¥¥é¤À¤â¤ó¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡×¤ÈÏÃ¤¹¤ÈËöß·¤Ï¡ÖËÍ¤é¤â¤½¤ì¤ò¡¢¤¢¤Þ¤ê¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥¥é¥¥é¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¡£¤Ê¤ó¤«¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÑÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤áº£¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì½ï¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¢´ØÀ¾¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¡£¸Ä¡¹¤ÇÃçÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤ß¤ó¤Ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡