ONEUS ¥½¥Û¡õ¥¤¥É¡õ¥·¥ª¥ó¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖNow¡×¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë±ÇÁü¤ò¸ø³«
ONEUS¤¬¡¢¡È¥É¥¿¥Ð¥¿ÃµÄå¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ëÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
ONEUS¤Ï15¡Á17Æü¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖNow¡ÊOriginal by Fin.KL¡Ë¡×¤Î¥½¥Û¡¢¥¤¥É¡¢¥·¥ª¥ó¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë±ÇÁü¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢ÃµÄå¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ°Õ³°¤ÊÇ½ÎÏ¤òÈäÏª¤·¡¢ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢Æ»Ãå»Ñ¤Î¥½¥Û¤Ï¡¢±Ô¤¤¥¥Ã¥¯¤Ç¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¸å¡¢¸¤¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»Ñ¤Ç½ã¿è¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¥¤¥É¤Ï´ïÍÑ¤½¤¦¤Ê¼ê¤Ä¤¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¤Î½¤Íý¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¸ÍÏÇ¤¤¡¢¥Ï¥Ã¥«¡¼Ã´Åö¤À¤È¤¤¤¦¥·¥ª¥ó¤Ï¥Þ¥¤¥ó¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÃÏÍë¤òÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤²ù¤·¤¬¤ë»Ñ¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¤É¤³¤«È´¤±¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤¬ÉÁ¤½Ð¤¹¡È¥É¥¿¥Ð¥¿ÃµÄå¡É¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë¡£
Æ±¶Ê¤Ï¡¢ONEUS¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤á¤ÆÈäÏª¤¹¤ë¥ê¥á¥¤¥¯¶Ê¤Ç¡¢Fin.K.L¤Î¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖNow¡×¤ò¸¶¶Ê¤È¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÅìÀ¾¤òÌÖÍå¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¡ÈÂè4À¤ÂåÂåÉ½¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Èà¤é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥«¥é¡¼¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¤Ê²»³Ú¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖNow¡ÊOriginal by Fin.K.L¡Ë¡×¤Ï¡¢22Æü¸á¸å6»þ¤Ë³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
ONEUS¤Ï15¡Á17Æü¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖNow¡ÊOriginal by Fin.KL¡Ë¡×¤Î¥½¥Û¡¢¥¤¥É¡¢¥·¥ª¥ó¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë±ÇÁü¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢ÃµÄå¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ°Õ³°¤ÊÇ½ÎÏ¤òÈäÏª¤·¡¢ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢Æ»Ãå»Ñ¤Î¥½¥Û¤Ï¡¢±Ô¤¤¥¥Ã¥¯¤Ç¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¸å¡¢¸¤¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»Ñ¤Ç½ã¿è¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¥¤¥É¤Ï´ïÍÑ¤½¤¦¤Ê¼ê¤Ä¤¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¤Î½¤Íý¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¸ÍÏÇ¤¤¡¢¥Ï¥Ã¥«¡¼Ã´Åö¤À¤È¤¤¤¦¥·¥ª¥ó¤Ï¥Þ¥¤¥ó¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÃÏÍë¤òÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤²ù¤·¤¬¤ë»Ñ¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¤É¤³¤«È´¤±¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤¬ÉÁ¤½Ð¤¹¡È¥É¥¿¥Ð¥¿ÃµÄå¡É¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖNow¡ÊOriginal by Fin.K.L¡Ë¡×¤Ï¡¢22Æü¸á¸å6»þ¤Ë³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£