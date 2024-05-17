¡ÚÆÈ¼«¡Û¡ÖÅð¤ó¤À²Ö¸«¤Æ³Ú¤·¤¤¡©¡×¤ª»¶Êâ¥«¡¼¤ò°ÍÑ¤·¤¿¡È¥Ð¥é¡¦¥É¥í¥Ü¡¼¡É¡¡±à»ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÅðÉÊ¤òºÜ¤»¤ÆÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¡¡Âçºå»ÔÏ²Â®¶è
Âçºå»Ô¤Ç4·î¡¢ÊÝ°é±à¤Ê¤É¤Ç±à»ù¤¿¤Á¤ò¾è¤»¤ë¤ª»¶Êâ¥«¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥é¤Î¿¢ÌÚÈ¤òÅð¤àÍÍ»Ò¤¬¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤ª»¶Êâ¥«¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡È¼«Å¾¼Ö¡É¤äÂ¾¤Î¿¢ÌÚ¤Ê¤É¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤Ð¤³¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¡Ä¥¥ç¥í¥¥ç¥í¤È·Ù²ü
Âçºå»ÔÏ²Â®¶è¤Ç4·î25Æü¡¢¡Ö¤ª»¶Êâ¥«¡¼¡×¤ò°ÍÑ¤·¤¿¡È¥Ð¥é¡¦¥É¥í¥Ü¡¼¡É¤¬¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¸á¸å7»þÈ¾º¢¡¢½»Âð³¹¤Ë¸½¤ì¤¿ÃË¤Ï¡¢ÊÝ°é±à¤Ê¤É¤Ç±à»ù¤¿¤Á¤ò¾è¤»¤ë¡Ö¤ª»¶Êâ¥«¡¼¡×¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸òº¹ÅÀ¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤¿»þ¡¢ÃË¤Î»ëÀþ¤¬½»Âð¤ÎÊÉ±è¤¤¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥Ð¥é¤Î¿¢ÌÚÈ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤Þ¤ÞÄÌ¤ê²á¤®¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ÆÍÇ¡Â¤ò»ß¤á¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÃË¤Ï¡¢ÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¿¢ÌÚÈ¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤Ð¤³¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¡¢¥¥ç¥í¥¥ç¥í¤ÈÊÕ¤ê¤ò·Ù²ü¡£Êâ¹Ô¼Ô¤¬ÄÌ¤ê²á¤®¤¿¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¥Ð¥é¤Î¿¢ÌÚÈ¤ò¤Ò¤È¤Ä¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¥«¡¼¥È¤ËÀÑ¤ß¹þ¤ó¤À¤Î¤À¡£
¤³¤ÎÄ¾¸å¡¢¤ª»¶Êâ¥«¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¸òº¹ÅÀ¤òÆÍ¤ÃÀÚ¤ê¡¢¡È¥Ð¥é¡¦¥É¥í¥Ü¡¼¡É¤ÏÆ¨Áö¤·¤¿¡£
¥Ð¥é¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ð¥é¤òÅð¤Þ¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤Ï¡¢¡Ö²Ö¤âºé¤»Ï¤á¤¿¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦²¼¤í¤·¤Æ¡£¿Í¤«¤éÅð¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡¢²Ö¸«¤Æ³Ú¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Å¾¼Ö¤È¤«¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ª»¶Êâ¥«¡¼¤Ë¡ÈÅðÉÊ¡É¤«
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤¿Èï³²¼Ô¤Ë¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ð¥é¤òÅð¤Þ¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÉáÄÌ¡¢ÌëÃæ¤Ë»Ò¤É¤â¤Î»¶ÊâÍÑ¤Î¥«¡¼¥È²¡¤·¤ÆÊâ¤«¤Ê¤¤¡£¡Ê¥«¡¼¥È¤Î¡ËÃæ¤Ë¼«Å¾¼Ö¤È¤«Â¾¤Î¿¢ÌÚ¤È¤«¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡¡
¤ª»¶Êâ¥«¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡È¼«Å¾¼Ö¡É¤Ê¤É¤âÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤â¤É¤¦¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¥Ð¥é¡¦¥É¥í¥Ü¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀàÅð»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 5·î16ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë