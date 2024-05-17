¡ÚDeNA¡Û¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬1·³Éüµ¢¡¡»î¹çÁ°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤Ïºô±Û¤¨5ËÜ¡¡»°±º´ÆÆÄ¤âÉüµ¢¸åÂ¨¥¹¥¿¥á¥ó¤òÌÀ¸À
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° DeNA-ÃæÆü(17Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥×¥íÌîµå¡¢DeNA¤Ï17Æü¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥óÁª¼ê¤ò1·³½Ð¾ìÅÐÏ¿¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥óÁª¼ê¤Ï¡¢4·î10Æü¤ÎÃæÆüÀï¤ÎÁöÎÝ¤Ç±¦Â¤òÄË¤áÅÓÃæ¸òÂå¡£2Æü¸å¤Ë±¦ÂÀ¤â¤â¤ÎÆùÎ¥¤ì¤Ç1·³ÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢5·î10Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°µð¿ÍÀï¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¡£2·³¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÇÎ¨.222¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢5ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»î¹çÁ°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤Ï5ËÜ¤Îºô±Û¤¨¤òÊü¤Ã¤¿¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥óÁª¼ê¡£»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤â»î¹çÁ°¡¢¡Ö¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç»È¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡×¤È1·³Éüµ¢Â¨¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤Î½Ð¾ì¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£