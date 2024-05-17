ÉÚ±Ê°¦¤¬ÄÖ¤ë¡Ö¹¬¤»¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¡×¤È¤Ï¡©¡¡¿·´©¥¨¥Ã¥»¥¤È¯Çä·èÄê¡¡
¡¡¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÉÚ±Ê°¦¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØÉÚ±Ê °¦¡¡¿·¡¦¹¬Ê¡ÏÀ¡¡À¸¤¤¿¤¤¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤ë¡Ù¤¬6·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃø¼Ô¡¦ÉÚ±Ê°¦¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¡¡¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¤é¤±¤Î»Ò¤É¤â»þÂå¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®¸ù¤òÌ´¤ß¤Æ¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ËÅÏ¤Ã¤¿10Âå¡¢»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤ËÇº¤ó¤À20Âå¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤¿30Âå¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¡¢40Âå¤Î¤¤¤Þ¤¬¤¢¤ë¤ÈÉÚ±Ê¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò»³¤Û¤ÉÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡£¶ì¤·¤«¤Ã¤¿²áµî¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÌþ¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÉÚ±Ê¤Î¡Ö¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¡×¤È¤Ï¡©
¡¡¡ÖÀ¸¤Êý¤ËÀµ¤·¤¤¤â´Ö°ã¤¤¤â¤Ê¤¤¡£À¸¤¤¿¤¤¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÉÚ±Ê¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ËÜ½ñ¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë½÷À¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹1ºý¤À¡£
¢£Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ëÉÚ±Ê °¦¡Ê¤È¤ß¤Ê¤¬ ¤¢¤¤¡Ë15ºÐ¤Ç»¨»ï¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£ 17ºÐ¤ÇNY¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢°ìÌöÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¡£°Ê¸å¡¢À¤³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥â¥Ç¥ë¤Î¤Û¤«¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ÇÐÍ¥¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤âÀºÎÏÅª¤ËÄ©Àï¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2019Ç¯ÊüÁ÷¤ÎTBSÆüÍË·à¾ì¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÅìµþ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢2023Ç¯¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHK¥É¥é¥Þ10¡ØÂç±ü¡Ù¤Ç¤ÏµÈ½¡Ìò¤È¤·¤Æ¼ç±é¤òÌ³¤áÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤â¤Ä¥¹ー¥Ñー¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¦¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤äÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤òÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤Ê¤É¡¢¤½¤Î³èÌö¤Î¾ì¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥¸¥ç¥¤¥»¥Õ ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡¢¾ÃÈñ¼ÔÄ£¥¨¥·¥«¥ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëSDGs¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡¢ITOCHU SDGs STUDIO¥¨¥Ð¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¥È¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÉÚ±Ê°¦ Èþ¤ÎË¡Â§¡Ù¡ØÉÚ±Ê°¦¡¡Èþ¤ò¤Ä¤¯¤ë¿©»ö¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Û¤«¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë