¡ÚÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÎÃÍ°ÌÃÖ¤òÃÎ¤ë¡ª¡Û ¾åÃÍ¡¦²¼ÃÍ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È(17Æü¸½ºß)
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤È¾åÃÍÄñ¹³¡¦²¼ÃÍ»Ù»ý¤È¤Ê¤ë¼çÍ×¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÎÃÍ°ÌÃÖ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¾å¤Ë¤¢¤ëÄñ¹³¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¸º¤ë¤Û¤ÉÁê¾ì¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç²áÇ®¤Ø¤Î·Ù²ü¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤ËÃÍ°ÌÃÖ¤¬²¼¤¬¤ë¤È³ä°Â´¶¤Ï¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾å¤Ë¹µ¤¨¤ëÄñ¹³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¸ü¤ß¤¬Áý¤·¡¢¾åÃÍ¤Î½Å¤µ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÊ¿Æü16»þº¢¹¹¿·¡Ë¡£
44692.21¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü3¦Ò(26½µ)
42084.75¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü2¦Ò(26½µ)
42055.28¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü3¦Ò(13½µ)
41048.02¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü2¦Ò(13½µ)
40815.66¡¡¡¡¿·ÃÍ»°ËÜÂÍÛÅ¾ÃÍ
40251.36¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü3¦Ò(25Æü)
40040.75¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü1¦Ò(13½µ)
39707.65¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À¾å¸Â(ÆüÂ)
39624.39¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü2¦Ò(25Æü)
39477.29¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü1¦Ò(26½µ)
39033.48¡¡¡¡13½µ°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
38997.42¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü1¦Ò(25Æü)
38910.41¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½Å¾´¹Àþ(½µÂ)
38787.38¡¡¡¡¡úÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á17Æü½ªÃÍ
38602.35¡¡¡¡75Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
38476.33¡¡¡¡6Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
38459.48¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½Å¾´¹Àþ(ÆüÂ)
38387.67¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À²¼¸Â(ÆüÂ)
38370.45¡¡¡¡25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
38253.94¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½´ð½àÀþ(ÆüÂ)
38026.21¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-1¦Ò(13½µ)
37743.47¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-1¦Ò(25Æü)
37116.50¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-2¦Ò(25Æü)
37018.95¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-2¦Ò(13½µ)
36869.83¡¡¡¡26½µ°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
36646.57¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½´ð½àÀþ(½µÂ)
36489.53¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-3¦Ò(25Æü)
36011.68¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-3¦Ò(13½µ)
34986.93¡¡¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
34262.36¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-1¦Ò(26½µ)
32170.57¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À¾å¸Â(½µÂ)
31654.90¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-2¦Ò(26½µ)
29757.68¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À²¼¸Â(½µÂ)
29047.44¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-3¦Ò(26½µ)
¥¹¥È¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹
ST.Fast(9Æü)¡¡¡¡76.75(Á°Æü63.81)
ST.Slow(9Æü)¡¡¡¡62.38(Á°Æü52.90)
ST.Fast(13½µ)¡¡ 42.54(Á°Æü43.50)
ST.Slow(13½µ)¡¡ 40.25(Á°Æü40.57)
¡Î2024Ç¯5·î17Æü¡Ï
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹