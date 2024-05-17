Â¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¤Ç21¡Á26Æü³«ºÅ¡ÖSG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡×ÂçºåPRÂâÍè¼Ò¡¡ÊöÎµÂÀ¡¢¾¾°æÈË¤é½¸·ë
¡¡Â¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¤ÎPRÂâ¤¬¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¬¡¼¥ë¤Î¹À¥¤ß¤¯¤µ¤ó¤òÈ¼¤¤17Æü¡¢Âçºå»ÔËÌ¶è¤Î¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÊÔ½¸¶É¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ°ì¤ÎÀÅ¿åÌÌ¤ò¸Ø¤ëÂ¿ËàÀî¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÇÁª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤¹¤ë¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼1°Ì¤ÎÄê°ÌÃÖ¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿ÊöÎµÂÀ¡¢Â¿ËàÀî¤ÈÁêÀÈ´·²¤ÎÆÇÅçÀ¿¤Ë¡¢ÎòÂåºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼30Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤Î¾¾°æÈË¤é¡¢ÂçÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£ÀÄÇß»Ô¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»ö¶È¶É´ÉÍý²Ý´ÉÍý·¸¤ÎÌîß·Î´¹Ô»á¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¿ä¤·¥ì¡¼¥µ¡¼¤¬Â¿ËàÀî¤Ë½¸·ë¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¹À¥¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤ÏÂçºå½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÐÌîµ®Ç·Áª¼ê¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºòÇ¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥êÇÆ¼Ô¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¡¢¾ìÆâ¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹CM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î»³Ç·Æâ¤¹¤º¤ÈÌð¿áÆà»Ò¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì23Æü¤È26Æü¤Ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤á¤¸¤í²¡¤·¤À¡£Çä¤ê¾å¤²ÌÜÉ¸¤Ï145²¯±ß¡£