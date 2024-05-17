¹ñÊõ¡¦É§º¬Ö¢É÷¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¿Þ½ñ´Û¡¡·úÃÛ²È¡¦ºäÌÐ¤µ¤ó¤¬»ÜÀßºÆÀ¸
¡¡À¤³¦Åª¤Ê·úÃÛ²È¡¢ºäÌÐ¡Ê¤Ð¤ó¤·¤²¤ë¡Ë¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤¬¼¢²ì¸©É§º¬»Ô¤ÎÃæ¸Å¥Û¡¼¥ë¤ò´Ä¶½Å»ë¤Î¿Þ½ñ´Û¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»Ô¤¬¸Ø¤ë¹ñÊõ¡ÖÉ§º¬Ö¢É÷¡Ê¤Ó¤ç¤¦¤Ö¡Ë¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿³°´Ñ¤Ç¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÌÚÂ¤µ»½Ñ¤Ê¤É¤òÆ³Æþ¡£»Â¿·¤Ê»ÜÀßºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Þ¤È¤á¡Û»ùÆ¸ÍÑ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Ãè¤Ë¡¡²°Æâ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
¡¡ºä¤µ¤ó¤Ï1990Ç¯Âå¤«¤é¹ñÆâ³°¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ç¡¢»æ´É¤ò»È¤Ã¤¿½»µï¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½¸À®ºà¤òÀ¸¤«¤·¤¿Ê©¡Ö¥Ý¥ó¥Ô¥É¡¼¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡×Ê¬´Û¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢2014Ç¯¤Ë¤Ï·úÃÛ³¦¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÊÆ¥×¥ê¥Ä¥«¡¼¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡É§º¬»Ô¤Ï¡¢¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ê25Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¡¢JRÆîÉ§º¬±ØÀ¾Â¦¤Ë¥×¥í¥·¡¼¥É¥¢¥ê¡¼¥ÊHIKONE¤ò·úÀß¡£¤½¤ÎËÌÂ¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿»Ô¸òÎ®»ÜÀß¡Ö¤Ò¤³¤Í»¸¡Ê¤µ¤ó¡Ë¤Ñ¤ì¤¹¡×¡Ê91Ç¯³«´Û¡Ë¤Ï22Ç¯ÅÙ¤Ë²òÂÎ¤·¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ë¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ö·úÊª¤Ï¤Þ¤À½½Ê¬»È¤¨¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢21Ç¯¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÏÂÅÄÍµ¹Ô»ÔÄ¹¤Ï¡¢¿Þ½ñ´Û¤È¤·¤ÆºÆÀ¸¤¹¤ë·×²è¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯²Æ¡¢´ðËÜÀß·×¸øÊç¤Ë8·ï¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢ºä¤µ¤ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£L»ú·¿¤ÎÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È2³¬·ú¤Æ¡Ê±ä¾²ÌÌÀÑ2267Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÆâÂ¦¤ËÀð·¿¥é¥¦¥ó¥¸¤òÁýÃÛ¤¹¤ë¡£¼þ°Ï¤ò½¸À®ºàÈÄ¤È¥¬¥é¥¹¤Ç¥¸¥°¥¶¥°¤Ë°Ï¤ß¡¢Ä¾¼ÍÆü¸÷¤ò¼×¤ë°ìÊý¤Ç´ÛÆâ¤â¸«ÄÌ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£Äó°Æ½ñ¤Ç¤Ï¡Ö·úÊª¤Ë½¸¤Þ¤ë¿Í¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤ò±Ç¤·½Ð¤·¡¢¤¢¤¿¤«¤âÉ§º¬Ö¢É÷¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿³¨¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¼«Á³´¹µ¤¤äÅ·Áë¤Ë¤è¤ë¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¢¦¾¯¤Ê¤¤ÌÚºà¤Ç¤â¶¯ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¹½Â¤¤Î¤Ï¤ê¢¦Ãè¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤è¤¦¤Ê»ùÆ¸ÍÑ¥¹¥Ú¡¼¥¹¡½¡½¤Ê¤É¤Î¹©É×¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¿Þ½ñ´Û¿·ÃÛ¤Î¾ì¹ç¤Ï22²¯±ß°Ê¾å¤«¤«¤ë¤¬¡¢²þÃÛ¤Ç¤ÏÊä½õ¶â¤ä¸òÉÕÀÇ¤ò³èÍÑ¤Ç¤¡¢Ìó7²¯±ß¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£28Ç¯ÅÙ¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2·î¤Ë³«¤«¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È²ñµÄ¤Çºä¤µ¤ó¤Ï¡¢·úÊª¤ò´ÊÃ±¤Ë²õ¤¹É÷Ä¬¤Ï´Ä¶ÌÌ¤ÇÌäÂê¤À¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¡¢ÍÑÅÓ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç·úÃÛ¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¡Ú°ËÆ£¿®»Ê¡Û