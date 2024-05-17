¹â¶¶¹îÅµ¡¡NHKBS¡ÖÂç²¬±ÛÁ°¡×¤Ç¼ç±é¡Ö¾¯¤·¤Å¤Ä¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÃéÁê¤ò¡×Á°£¶ºî¤Þ¤ÇÅì»³µªÇ·±é¤¸¤ë
NHK¤Ï17Æü¡¢ÇÐÍ¥¹â¶¶¹îÅµ¡Ê59¡Ë¤¬BS»þÂå·à¡ÖÂç²¬±ÛÁ°7¡×¡Ê6·î23ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡¢ÆüÍË¸á¸å6»þ45Ê¬¡Ë¤Ç¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤ÏÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é10Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄËÜ³Ê»þÂå·à¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î6ºî¤ÏSMILE¡ÝUP.¼Ò¡Êµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ë¤ÎÅì»³µªÇ·¼ÒÄ¹¡Ê56¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£Åì»³¼ÒÄ¹¤¬¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤ò°úÂà¤·¡¢¼ÒÄ¹¶È¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Âè7¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ê¼çÌò¤Ë¹â¶¶¤òµ¯ÍÑ¡£¾ð¤Ë¸ü¤¯ÃÒÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿Ì¾Êô¹Ô¤Î¡ÖÂç²¬ºÛ¤¡×¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¹â¶¶¤Ï¡ÖÄ¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡ØÂç²¬±ÛÁ°¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼çÌò¤È¤·¤Æº£²ó¤«¤é»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ê¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¶ÛÄ¥´¶¤Ç°ìÇÕ¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£ÃéÁê¤ò¡Ö¥¯¡¼¥ë¤ÇÍýÃÎÅª¤Ê»Å»ö¤Ö¤ê¤Ç¹¾¸Í½îÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤ò¼é¤ëÄ®Êô¹Ô¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¿Í¤ò»×¤¤¤ä¤ë²¹¤«¤¤¿´¤ò»ý¤Ä¿Í¾ðÌ£Ë¤«¤Ê¤ªÊô¹ÔÍÍ¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê²û¤Î¿¼¤¤ÃéÁê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò»ä¤¬±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÍÌ¾¤Ê¡ØÂç²¬ºÛ¤¡Ù¤Î¿ô¡¹¤òÀâÆÀÎÏ»ý¤Ã¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¼Â¤Ï¾¯¤·ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥¹¥Ã¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»ä¼«¿È¤¹¤ó¤Ê¤ê¤ÈÃéÁêÌò¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÃéÁê¤¬±é¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤Èº£¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÆ±ºî¤ò¡Ö¿Æ»Ò¤Î¾ð¤äÃË½÷¤Îå«¡¢¤½¤·¤Æ¹¾¸Í¤ËÊë¤é¤¹Ä®¿Í¤äÉð»Î¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤Þ¤ÇÉÁ¤¯¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤«¤é¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤ä¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¶Ë¾å¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò°ìÅÙ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£