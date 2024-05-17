¡Ö5ÉÃ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤é¥¹¥´¥¤¡ª¡×¡£ÂçÎÌ¤Î¡ÈÉ¬¡É¤ÎÃæ¤«¤é1¤Ä¤À¤±°Û¤Ê¤ë´Á»ú¤òÃµ¤¹¥¯¥¤¥º
¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë´Á»ú¤ÎÃæ¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±°ã¤¦´Á»ú¤¬Ê¶¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë´Á»ú¤Ê¤Î¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
1¤Ä¤À¤±°ã¤¦´Á»ú¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
²èÁü¤ÎÃæ¤Ë¤Ï84¤Î´Á»ú¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£83¤ÏÆ±¤¸´Á»ú¤Ç¤¹¤¬¡¢1¤Ä¤À¤±°ã¤¦´Á»ú¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»÷¤Æ¤¤¤ë¸«¤¿ÌÜ¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ºÃµ¤·½Ð¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¥Ò¥ó¥È¡Û
¤Ò¤È¤Ä¤À¤±°ã¤¦´Á»ú¤Ï¡Ö¿´¡×¤Ç¤¹¡£
¥¯¥¤¥º¤ÎÅú¤¨¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¤³¤³¤Ç¤·¤¿¡ª
¡ÖÉ¬¡×¤Ï½ñ¤½ç¤ò´Ö°ã¤¨¤ä¤¹¤¤´Á»ú¤Ç¤¹¡£°ì²èÌÜ¤Ï¤É¤³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤¸¤Ä¤Ïº¸¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾å¤ÎÅÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£½ñ¤½ç¤ò²þ¤á¤ë¤È»ú¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¼¤ÒÀµ¤·¤¤½ñ¤½ç¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
»÷¤Æ¤¤¤ë´Á»ú¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢´Á»ú¤ÎÃÎ¼±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´Ñ»¡ÎÏ¤ä½¸ÃæÎÏ¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¿Í¤Ï¡¢¹â¤¤´Ñ»¡ÎÏ¤ä½¸ÃæÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
´Á»ú¥¯¥¤¥º¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£