¡ÚÃæÆü¡Ûº¬Èø¹·¡¢µß±çÅÐÈÄ¤Ç3¥é¥óÈïÃÆ¡¡1·³¤Ç¤Ï¸·¤·¤¯¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÌÌ¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×É¬Í×¡×
ÃæÆü¤¬4¡Ý9¤ÈÂçÎÌ¼ºÅÀ¤ÇÇÔ¤ì¤¿16Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¡£µå¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢4ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î6²ó¤Ë¡¢º¬Èø¹·¤Îµß±çÅÐÈÄ¤¬¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ç¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¼óÇ¾¿Ø¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¿å½à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯
º£¥·¡¼¥º¥ó2»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¡£ÇÔÀï½èÍý¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ð¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Î½øÎó¤¬¾å¤¬¤ë¡£¤À¤¬¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ëÅêµå¤ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
6²ó£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¤È¡¢¸¶¸ýÊ¸¿Î¤Ë146¥¥í¤ÎÄ¾µå¤òº¸ÍãÀÊ¤Ø3¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë°ìÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
7²ó°Ê¹ß¤Ï3²óÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¬¡¢À©µå¤Î¥Ð¥é¤Ä¤¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢Ä¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¡£
ºå¿ÀÂÇÀþ¤¬ËÜÍè¤Î¾õÂÖ¤«¤é¤Û¤É±ó¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢4²ó2°ÂÂÇ4»Í»àµå3¼ºÅÀ¡£4»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¿å½à¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
22Ç¯ÅÓÃæ¤«¤éÅê¼ê¤ËÅ¾¸þ¡¢½é¾¡Íø¤â±ó¤¯...
¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤Ï
¡Öº¬Èø¤ÏÄ¾µå¤ÎµåÂ®¤è¤ê¼Á¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â®¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤Î¤Çº£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤âÄ¾µå¤¬Áö¤Ã¤Æ¤³¤½À¸¤¤Æ¤¯¤ë¡£À©µå¤âÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢ÀµÄ¾1·³¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤¡£Á´¤Æ¤ÎÌÌ¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¼ê¸·¤·¤¤¡£
ÅêÂÇ¤ÎÆóÅáÎ®¤ÇÂçºå¶Í°þ¤Ç¤ÏÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤ò3ÅÙÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤Âå¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¸÷¤êµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÍ··â¤È¤·¤ÆÃæÆü¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¤¬¿¤ÓÇº¤ß¡¢22Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤éÅê¼ê¤ËÅ¾¸þ¡£½é¾¡Íø¤òÌ¤¤Àµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢Â¸ºß´¶¤¬Ç¯¡¹Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º¬Èø¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¡¢µ±¤¤ò¼è¤êÌá¤»¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊÃæÄ®¸²¸ã¡Ë