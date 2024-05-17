»Å»öÃæ¤ËÊú¤Ã¤³¤Î¤ª¤Í¤À¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ëÇ¡Ä¸ú²ÌÅª¤Ë¤Ê¤À¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡Ø¤Þ¤µ¤«¤ÎÂÐ½èË¡¡Ù¤¬396ËüÉ½¼¨ÆÍÇË¡Ö¿Í¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¨¤¨¡×¤ÎÀ¼
°¦Ç¤Ê¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â¡Ö´Å¤¨¤¿¤¤¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Î¤¬»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¿´¡£¤·¤«¤·¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë»Å»öÃæ¤Î¤ª¤Í¤À¤ê¤Ë¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¡ª¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¼è¤Ã¤¿ÂÐ½èË¡¤¬X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢396Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ëÉ½¼¨²ó¿ô¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡ª
Êì¤Á¤ã¤ó»Å»öÃæ¤ËÊú¤Ã¤³Êú¤Ã¤³¤¦¤ë¤µ¤¤¤«¤é¥Ù¥Ã¥É¤ËºÂ¤é¤»¤ÆYouTube¸«¤»¤¿¤é¤º¤Ã¤È¤³¤Î¾õÂÖ¡£ pic.twitter.com/ILf4Ymuivn- meg (@megthekitten) April 21, 2024
¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡×»Å»öÃæ¤Ë°¦Ç¤«¤éÊú¤Ã¤³¤Î¤ª¤Í¤À¤ê
¤¢¤ë»þ¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï°¦Ç¤Î¡Ö¥á¥°¡×¤Á¤ã¤ó¤Î¹ÔÆ°¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¹½¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤»Å»öÃæ¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥á¥°¤Á¤ã¤ó¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë´Å¤¨¤¿¤¯¤ÆÊú¤Ã¤³¤Î¤ª¤Í¤À¤ê¤ò¤º¤Ã¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Å»öÃæ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤¿ÂÐ½èË¡¤Ï¡¢¡ÖÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×Íßµá¤òÊú¤¨¤ë¥á¥°¤Á¤ã¤ó¤Îµ¤¤ò¾å¼ê¤Ë¤½¤é¤¹¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊýË¡¤È¤Ï¡¢¥á¥°¤Á¤ã¤ó¤ò»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬ÉáÃÊ¿²¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Ã¥É¤ËºÂ¤é¤»¡¢YouTubeÆ°²è¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¡ª
¤ªÉÛÃÄ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ÆºÂ¤ë¥á¥°¤Á¤ã¤ó
¡Ö¤½¤ó¤Ê¿Í´Ö¤Î»Ò¤É¤â¤òÀÅ¤«¤Ë¤µ¤»¤ëÂÐ½èË¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤Þ¤µ¤«¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥°¤Á¤ã¤ó¤Ï´é¤È»ëÀþ¤ò±¦¤Ë¡¢º¸¤Ë¤È¾¯¤·¤º¤ÄÆ°¤«¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤é±ÇÁü¤ò¿¿·õ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀµÌÌ¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤ë´é¤Ï¿¿·õ¡Ä¡ª¡©
¡Öº£¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤«¤é¡ª¡×¸ú²ÌÅª¤¹¤®¤¿ÂÐ½èË¡
¥á¥°¤Á¤ã¤ó¤¬ºÂ¤ë¥Ù¥Ã¥É¤ÎÀµÌÌ¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥¹¥¯¥êー¥ó¡£¤½¤Î²èÌÌ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥º¥ß¤¬½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÆ°¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥Ã¥É¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÇ÷ÎÏ±ÇÁü¤¬¸«¤é¤ì¤ë¥¹¥¯¥êー¥ó
¥Í¥º¥ß¤¬²èÌÌ¤ÎÃæ¤òÆ°¤¤¤Æ¤ë¡ª
¥á¥°¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÊú¤Ã¤³¤Î¤ª¤Í¤À¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âËº¤ì¤µ¤»¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤³¤ÎºîÀï¤¬¥Ï¥Þ¤ë¤È¤Ï¡ª¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ù¥Ã¥É¤«¤éÆ°¤¯ÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¡¢¥Í¥º¥ß¤ÎÆ°²è¤ò¸«Â³¤±¤ÆÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥á¥°¤Á¤ã¤ó¤ò¡¢º£ÅÙ¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬ÌÜ¤ÇÄÉ¤¦¤È¡Ä¡£
¥Ù¥Ã¥É¤«¤éÆ°¤¯µ¤ÇÛ¤â¤Ê¤¯±ÇÁü¤ò´®Ç½
¤Ê¤ó¤À¤«¡Öº£¤¹¤Ã¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤«¤é¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ËÌ´Ãæ¤Ê¤´ÍÍ»Ò¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢º£¸å¤â»Å»öÃæ¤Ë¤ª¤Í¤À¤ê¤Çº¤¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÂÐ½èË¡¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤¿¤·º£¤³¤ì¸«¤ë¤Î¤ËË»¤·¤¤¤«¤é¡×
´Å¤¨¤ó¤Ü¤¦¤ÊÇ¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÆü¡¹
¥á¥°¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤é»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë´Å¤¨¤ó¤Ü¤¦¤Ê¤ª¤Í¤À¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÙ·Æ¡×¤È»×¤Ã¤Æ»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²Å¾¤Ü¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡¢¥á¥°¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤½¤¤¤½¤ÈÏÓËí¤òµá¤á¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢Ä¹¤¤µÙ·Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£
ÏÓËí¥¿¥¤¥à¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ä
¤Þ¤¿¡¢Âç¹¥¤¤Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÂ¤Î¾å¤Ç¤¯¤Ä¤í¤®»Ï¤á¤¿¤é¡¢30Ê¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¤É¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¡ª¥Ï¥°¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Ê¤é¡Ö¹ß¤í¤·¤Á¤ã·ù¡ª¡×¤È³ú¤ó¤Ç°ú¤Î±¤á¤Á¤ã¤¦»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤Ï¤ä´Å¤¨¤ó¤Ü¤¦¤æ¤¨¤Î¤´°¦ÕÈ¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦30Ê¬¤â·Ð¤Ã¤¿¤è¡Ä¡©
¹ß¤í¤·¤¿¤é·ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤º¤Ã¤È¥Ï¥°¡ª
¤½¤ó¤Ê¥á¥°¤Á¤ã¤ó¤â¡¢»þ¤Ë¤Ï´Å¤¨¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£²È¤Ç¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¤°¤§¤§¡×¤È¤¦¤á¤À¼¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢¿´ÇÛ¤·¤Æ¼þ¤ê¤ò¤¦¤í¤¦¤í¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂç¾æÉ×¡©¿´ÇÛ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ª¡×
¤³¤¦¤·¤Æ»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¥á¥°¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¡ÖÂç¹¥¤¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤ÎÊë¤é¤·¤òËèÆü³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£»þ¤Ë¤ÏÇº¤ó¤¸¤ã¤¦°¦Ç¤«¤é¤ÎÂç¹¥¤¥¢¥Ôー¥ë¤â¡¢YouTube¤Î¤ª¤«¤²¤Ç³Ú¤·¤¯ÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢5.9Ëü¤¤¤¤¤Í¡ª¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢7600·ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¥ê¥Ü¥¹¥È¤µ¤ì¤ë¤Û¤ÉÂç¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Û¤Î¤Ü¤Î¤µ¤»¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¥á¥°¤Á¤ã¤ó¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÆü¾ïÉ÷·Ê¤Ï¡¢X¤ÎÂ¾¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤³¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤ÆËèÆü»þ´ÖÍÏ¤±¤ë pic.twitter.com/GofL66CqEU- meg (@megthekitten) February 11, 2024
¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¼ÙËâ¤ÇÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÊ¸¶ç¸À¤ï¤ì¤¿ pic.twitter.com/2noFMithiu- meg (@megthekitten) March 24, 2024
Ë¹»ÒÊÖ¤·¤Æ pic.twitter.com/Y2DCJlErXp- meg (@megthekitten) April 27, 2024
¥á¥°¤Á¤ã¤ó¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ömeg¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§orion
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£