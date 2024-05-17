¡¡²¤¾¡³¤¤ò¾å¼êÅê¤²¤ÇÇË¤ë»ÖËà¥Î³¤¡Ê»£±Æ¡¦¶âÅÄÍ´Æó¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¡ÖÂçÁêËÐ²Æ¾ì½ê¡¦£¶ÆüÌÜ¡×¡Ê£±£·Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë

¡¡½½Î¾»ÖËà¥Î³¤¤¬£²Ê¬£³ÉÃ¤ÎÄ¹¤¤ÁêËÐ¤ÎËö¤Ë²¤¾¡³¤¤ò¾å¼êÅê¤²¤Ç²¼¤·¡¢£µ¾¡ÌÜ¡Ê£±ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£

¡¡»ÖËà¥Î³¤¤Î¤Þ¤ï¤·¤¬¤«¤Ê¤ê¿­¤Ó¡¢²¤¾¡³¤¤¬Î¾¤Þ¤ï¤·¤ò¼è¤Ã¤ÆÆ¬¤ò¤Ä¤±¤ÆÍ­Íø¤ÊÂÎÀª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¹¶¤á¤­¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£Áê¼ê¤Î¹¶¤á¤òÂÑ¤¨¤¿»ÖËà¥Î³¤¤¬ºÇ¸å¤Ï¾å¼êÅê¤²¤ÇµÕÅ¾¤·¤¿¡£

¡¡£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Ö»ÖËà¥Î³¤´ØÇ´¤ê¾¡¤Ã¤¿¡×¡Ö»ÖËà¥Î³¤¤ÎÄìÎÏ¡×¡ÖÇ®Àï¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤Ë¤âÇï¼ê¡×¤È¾¡¼Ô¤Ë²Ã¤¨¤Æ·òÆ®¤·¤¿£²¿Í¤ò¤¿¤¿¤¨¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¤Þ¤ï¤·¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤¯¾õ¶·¤ËÎä¤äÎä¤ä¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡£¡Ö»ÖËà¥Î³¤¤Î²ö¤·¤¬¡Ä¡×¡Ö»ÖËà¥Î³¤¤Ï¤¤¤Ä¤«ÉÔ¾ôÉé¤±¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¥É¥­¥É¥­¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£