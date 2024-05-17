ÀÐÀîÍü²Ú¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼24¼þÇ¯¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë°áÁõ»Ñ¥¢¥Ã¥×¡Ö24Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¥¢¥¤¥É¥ë°áÁõ¤¬»÷¹ç¤¦¡×¤ÎÀ¼
¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£ÀÐÀîÍü²Ú¡Ê39¡Ë¤¬17Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼24¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ÀÐÀî¤Ï¡ÖËÜÆü5·î17Æü¤Ï¤ï¤¿¤¯¤·¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ç¤¹¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ø¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥µ¥Þ¡¼¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¤ÎÈ¯ÇäÆü¡¡2000Ç¯¤Î5·î17Æü¤«¤é24Ç¯¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥¢¥¤¥É¥ë°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö24Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¥¢¥¤¥É¥ë°áÁõÃå¤ÆÂç¹¥¤¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤Æ¡¡±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÈÂ²¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¡¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ì¤Íè¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¡¢¡¢24Ç¯Á°¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¢®¡¡¥¸¡¼¥ó¤ÈÍè¤Á¤ã¤¦¤Ê¢®¡¡´ò¤·¤¤¤Ê¢®¡¡¹¬¤»¤À¤Ê¢®¡¡¤ä¤À¢®ÎÞ¤Ç¤ë¢®¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö24Ç¯Á°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤º¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Û¤ó¤È¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤¼¤ó¤¼¤óÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö24Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¥¢¥¤¥É¥ë°áÁõ¤¬»÷¹ç¤¦Íü²Ú¤Á¤ã¤ó¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤è¡Ê¾Ð¡Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
ÀÐÀî¤Ï2017Ç¯3·î¤Ë¡¢¸½µð¿Í»°·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤ÎÌî¾åÎ¼Ëá»á¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£18Ç¯4·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¡¢20Ç¯1·î¤ËÂè2»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£