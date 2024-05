クロエから柔らかな三日月型の「ブレスレットバッグ」が登場。メゾンのアーカイブを現代的に再解釈

クロエは、新クリエイティブ・ディレクターのシェミナ・カマリ(Chemena Kamali)のデビューコレクションである2024年フォールコレクションから、ブレスレットバッグを発表します。Courtesy of Chloé2024年秋冬コレクションのランウェイで初めて発表された、この柔らかな三日月型のバッグは、2000年代初頭に登場したクロエのアイコンを、メゾンのアーカイブから現代的に再解釈したものです。気軽で、動きに溢れた、無造作な感覚、というクロエのクラシックなコードを踏襲したブレスレットバッグのルックは、シャイニーグレインカーフスキンレザーを使用したソフトなボディと、バイカラーで表現されたメタルの光沢感のコントラストによって構成されています。2024年フォールコレクションではブラック、ダークカーキ、ウッドローズ、クレイブラウンの4色が展開され、ベジタブルタンニンレザーは、使い込むほどに味わいを増します。

ブレスレットバッグ(Large)/ Courtesy of Chloéブレスレットバッグはエフォートレスでかつ多用途に対応。取り外し可能なリングブレスレットの持ち手をアレンジすることで、デイリーからイブニングまで様々な着こなしが可能です。取り外し可能なストラップは、肩にかけることも斜めがけすることも。ブレスレットバッグはスモールとラージの2サイズ展開 。2024年5月31日からクロエブティックおよびChloe.comで発売されます。ブレスレットバッグ(Large)Size:H24 × W51 × D15 cmCol.:Dark Khaki / Black価格:55万円(税込)(左)Dark Khaki (右)Black / Courtesy of Chloéブレスレットバッグ(Small)Size:H14 × W32 × D10 cmCol.:Clay Brown / Black / Woodrose価格:39万6,000円(税込)Clay Brown / Courtesy of ChloéBlack / Courtesy of ChloéWoodrose / Courtesy of Chloéお問い合わせ:クロエ カスタマーリレーションズ03-4226-3883www.chloe.com