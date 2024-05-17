2NE1Éü³è¤«¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎCL¤ÈYGÅý³çP¤¬¶ËÈëÎ¢¤Ë²ñ¹ç¡Ä15¼þÇ¯µÇ°¥Õ¥©¥È¤â¸ø³«¤È´üÂÔÂç
²Î¼ê¤ÎCL¤ÈYG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥ä¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥¯Áí³ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¶ËÈëÎ¢¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ×¡¹½¸·ë¡ª2NE1¤Î15¼þÇ¯µÇ°¥Õ¥©¥È
ÆÃ¤Ë¡¢YG¤Î4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×2NE1¤Î15¼þÇ¯¤ò¹µ¤¨¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
5·î17Æü¡¢´Ú¹ñ·ÝÇ½³¦¤Î´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2NE1¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ëCL¤È2NE1¤ÎÀ½ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ä¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥¯Áí³ç¤ÏºÇ¶á¡¢²ñ¹ç¤ò¼Â»Ü¡£Åö½éÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤è¤ê¤âÄ¹¤¯Í¼¿©¤ÎÀÊ¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢2NE1¤Ï17Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎµÇ°Æü¤ò¹µ¤¨¤¿¾õ¶·¤Ç¡¢2¿Í¤Î½ÅÍ×¿ÍÊª¤¬°ÕÌ£¤â¤Ê¤¯²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ2NE1¤Ë¿¼¤¤°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëCL¤¬ºÇ¶á¡¢¸åÇÚ¥°¥ë¡¼¥×BABYMONSTRE¤ÎÀ®¸ù¤ÇºÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ä¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥¯Áí³ç¤È²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¿äÂ¬¤¬·ÝÇ½³¦´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç±½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢CL¤Ï2NE1¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡È´°Á´ÂÎ¼Ì¿¿¡É¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2NE1¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÃÄÂÎ¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯¤ÎÊÆ¥Õ¥§¥¹¡Ö¥³¡¼¥Á¥§¥é¡×°ÊÍè¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤À¡£
CL¤Ïº£²ó¤ÎµÇ°¼Ì¿¿»£±Æ¤Î¤¿¤á¡¢³¤³°¤«¤é¤ß¤º¤«¤é°áÁõ¤ò¶õÍ¢¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥½¥í¥·¥ó¥°¥ë¡ØHWA¡Ù¤Ç¶¨¶È¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥Á¥ç¡¦¥®¥½¥¯»á¤Ë¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÁ÷¤ë¤Ê¤É¡¢¿ÔÎÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Û¤«¤Î3¿Í¤âCLÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËµÇ°¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
YG¤¬°ÕÍßÅª¤Ë½àÈ÷¤·¤¿2NE1¤Ï¡¢CL¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¡¢¥µ¥ó¥À¥é¡¦¥Ñ¥¯¡¢¥³¥ó¡¦¥ß¥ó¥¸¤Î4¿Í¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¡¢2009Ç¯5·î17Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ØFire¡Ù¡ØDon't Cry¡Ù¡ØLonely¡Ù¡ØI AM THE BEST¡Ù¡ØHate You¡Ù¡ØUgly¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç½Ö¤¯´Ö¤Ë¥È¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÂ¤Ë½¢¤¡¢´Ú¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤Ç¤âÂç¤¤¯°¦¤µ¤ì¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¥³¥ó¡¦¥ß¥ó¥¸¤¬2016Ç¯5·î¤ËÀìÂ°·ÀÌó¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢2016Ç¯11·î25Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î³èÆ°¤Ï½ªÎ»¡£2NE1¤Î¥é¥¹¥ÈºîÉÊ¤Ï¡¢2017Ç¯1·î21Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØGoodbya¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¡Ö¥³¡¼¥Á¥§¥é¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤É¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¿ê¤¨¤Ê¤¤2NE1¡£Åö»þ¤ÏÌó7Ç¯¤Ö¤ê¤Î³èÆ°¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Á´À¤³¦Åª¤ËÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
ÅâÆÍ¤Ê15¼þÇ¯µÇ°¼Ì¿¿¡¢¤½¤·¤ÆCL¤¬¥ä¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥¯Áí³ç¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿º£¡¢¤â¤·¤âÉü³è¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢YG¤ÏËÜ·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö³ÎÇ§ÉÔ²Ä¡×¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë