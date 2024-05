Nothingは、5月21日のアプリアップデートで、サブブランド「CMF by Nothing」を含むNothingブランドすべてのオーディオ製品にChatGPTを統合する。ユーザーは、Nothingのオーディオ製品とスマートフォンを組み合わせることで、イヤフォンをピンチしてChatGPTと直接対話が可能となる。

Nothingイヤフォン製品へのChatGPT統合は、当初6月末予定と告知されていたが、5月21日に行なわれる「Nothing X」アプリのアップデートにより各種製品で利用可能になる。なお、完全ワイヤレスイヤフォンの最新モデル「Nothing Ear」と「Nothing Ear (a)」はすでにChatGPTに対応済み。

5月21日のアップデートでChatGPTが統合されるイヤフォン製品は以下のとおり。

Nothing Ear (1) Nothing Ear (stick) Nothing Ear (2) CMF Buds CMF Neckband Pro CMF Buds Pro