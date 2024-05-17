Nothing¡¢Á´¥¤¥ä¥Õ¥©¥óÀ½ÉÊ¤ËChatGPTÅý¹ç¡£21Æü¤Î¥¢¥×¥ê¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç
Nothing¤Ï¡¢5·î21Æü¤Î¥¢¥×¥ê¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¡¢¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCMF by Nothing¡×¤ò´Þ¤àNothing¥Ö¥é¥ó¥É¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ªÀ½ÉÊ¤ËChatGPT¤òÅý¹ç¤¹¤ë¡£¥æー¥¶ー¤Ï¡¢Nothing¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ªÀ½ÉÊ¤È¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤ò¥Ô¥ó¥Á¤·¤ÆChatGPT¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
Nothing¥¤¥ä¥Õ¥©¥óÀ½ÉÊ¤Ø¤ÎChatGPTÅý¹ç¤Ï¡¢Åö½é6·îËöÍ½Äê¤È¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢5·î21Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡ÖNothing X¡×¥¢¥×¥ê¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ê³Æ¼ïÀ½ÉÊ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖNothing Ear¡×¤È¡ÖNothing Ear (a)¡×¤Ï¤¹¤Ç¤ËChatGPT¤ËÂÐ±þºÑ¤ß¡£
5·î21Æü¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ÇChatGPT¤¬Åý¹ç¤µ¤ì¤ë¥¤¥ä¥Õ¥©¥óÀ½ÉÊ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£Nothing Ear (1) Nothing Ear (stick) Nothing Ear (2) CMF Buds CMF Neckband Pro CMF Buds Pro