¹â¶¶¹îÅµ¤¬¡ÈÂç²¬ºÛ¤¡É¡ª¡¡NHKBS»þÂå·à¡ØÂç²¬±ÛÁ°7¡Ù¤Ç¼ç±é
¡¡¹â¶¶¹îÅµ¤¬¡¢NHK BS»þÂå·à¡ØÂç²¬±ÛÁ°7¡Ù¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£6·î23Æü18»þ45Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÀµÄ¾ÉÔÆ°»º2¡Ù¹â¶¶¹îÅµ¡¢¶¯ÌÌ¤Ê¤Î¤Ë¡È¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¡É¤ª¤ä¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡BS»þÂå·à¡ØÂç²¬±ÛÁ°¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ10Ç¯¡£ËÜ³Ê»þÂå·à¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò½Å¤Í¡¢¤Ä¤¤¤ËÂè7¥·¥ê¡¼¥º¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¿·¤¿¤Ë¼çÌò¡¦Âç²¬ÃéÁê¤È¤·¤Æ¡¢¹â¶¶¹îÅµ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¹â¶¶±é¤¸¤ë¡¢¾ð¤Ë¸ü¤¯ÃÒÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿Ì¾Êô¹Ô¤Î¡ÈÂç²¬ºÛ¤¡É¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿´Í¥¤·¤¤¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉã¿ÆÌò¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¹â¶¶¡£º£²ó¤Ï¤¦¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ»þÂå·à¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤ò±é¤¸¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿ËÜ¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡ÖÄ¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡ØÂç²¬±ÛÁ°¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼çÌò¤È¤·¤Æº£²ó¤«¤é»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ê´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¶ÛÄ¥´¶¤Ç°ìÇÕ¤Ç¤¹¡×¤È¿´¾ð¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÂç²¬ÃéÁê¤Ï¥¯¡¼¥ë¤ÇÍýÃÎÅª¤Ê»Å»ö¤Ö¤ê¤Ç¹¾¸Í½îÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤ò¼é¤ëÄ®Êô¹Ô¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¿Í¤ò»×¤¤¤ä¤ë²¹¤«¤¤¿´¤ò»ý¤Ä¿Í¾ðÌ£Ë¤«¤Ê¤ªÊô¹ÔÍÍ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê²û¤Î¿¼¤¤ÃéÁê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò»ä¤¬±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÍÌ¾¤Ê¡ÈÂç²¬ºÛ¤¡É¤Î¿ô¡¹¤òÀâÆÀÎÏ»ý¤Ã¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤¸¤Ä¤Ï¾¯¤·ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö½é¤ÏÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
¡¡¤À¤¬¡¢»£±Æ¤ËÆþ¤ë¤È¡Ö¸½¾ì¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥¹¥Ã¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»ä¼«¿È¤¹¤ó¤Ê¤ê¤ÈÃéÁêÌò¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÃéÁê¤¬±é¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤Èº£¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¡ØÂç²¬±ÛÁ°¡Ù¤Ï¿Æ»Ò¤Î¾ð¤äÃË½÷¤Îå«¡¢¤½¤·¤Æ¹¾¸Í¤ËÊë¤é¤¹Ä®¿Í¤äÉð»Î¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤Þ¤ÇÉÁ¤¯¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤«¤é¥³¥á¥Ç¥£¤ä¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¶Ë¾å¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò°ìÅÙ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡BS»þÂå·à¡ØÂç²¬±ÛÁ°7¡Ù¡ÊÏ¢Â³8²ó¡Ë¤Ï¡¢NHK BS¡¢BSP4K¤Ë¤Æ6·î23Æü¤è¤êËè½µÆüÍË18»þ45Ê¬ÊüÁ÷¡£BSP4K¤Ë¤Æ6·î28Æü¤è¤êËè½µ¶âÍË19»þ30Ê¬¤è¤êºÆÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÀµÄ¾ÉÔÆ°»º2¡Ù¹â¶¶¹îÅµ¡¢¶¯ÌÌ¤Ê¤Î¤Ë¡È¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¡É¤ª¤ä¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡BS»þÂå·à¡ØÂç²¬±ÛÁ°¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ10Ç¯¡£ËÜ³Ê»þÂå·à¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò½Å¤Í¡¢¤Ä¤¤¤ËÂè7¥·¥ê¡¼¥º¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¿·¤¿¤Ë¼çÌò¡¦Âç²¬ÃéÁê¤È¤·¤Æ¡¢¹â¶¶¹îÅµ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¹â¶¶±é¤¸¤ë¡¢¾ð¤Ë¸ü¤¯ÃÒÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿Ì¾Êô¹Ô¤Î¡ÈÂç²¬ºÛ¤¡É¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡ÖÄ¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡ØÂç²¬±ÛÁ°¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼çÌò¤È¤·¤Æº£²ó¤«¤é»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ê´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¶ÛÄ¥´¶¤Ç°ìÇÕ¤Ç¤¹¡×¤È¿´¾ð¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÂç²¬ÃéÁê¤Ï¥¯¡¼¥ë¤ÇÍýÃÎÅª¤Ê»Å»ö¤Ö¤ê¤Ç¹¾¸Í½îÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤ò¼é¤ëÄ®Êô¹Ô¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¿Í¤ò»×¤¤¤ä¤ë²¹¤«¤¤¿´¤ò»ý¤Ä¿Í¾ðÌ£Ë¤«¤Ê¤ªÊô¹ÔÍÍ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê²û¤Î¿¼¤¤ÃéÁê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò»ä¤¬±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÍÌ¾¤Ê¡ÈÂç²¬ºÛ¤¡É¤Î¿ô¡¹¤òÀâÆÀÎÏ»ý¤Ã¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤¸¤Ä¤Ï¾¯¤·ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö½é¤ÏÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
¡¡¤À¤¬¡¢»£±Æ¤ËÆþ¤ë¤È¡Ö¸½¾ì¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥¹¥Ã¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»ä¼«¿È¤¹¤ó¤Ê¤ê¤ÈÃéÁêÌò¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÃéÁê¤¬±é¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤Èº£¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¡ØÂç²¬±ÛÁ°¡Ù¤Ï¿Æ»Ò¤Î¾ð¤äÃË½÷¤Îå«¡¢¤½¤·¤Æ¹¾¸Í¤ËÊë¤é¤¹Ä®¿Í¤äÉð»Î¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤Þ¤ÇÉÁ¤¯¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤«¤é¥³¥á¥Ç¥£¤ä¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¶Ë¾å¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò°ìÅÙ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡BS»þÂå·à¡ØÂç²¬±ÛÁ°7¡Ù¡ÊÏ¢Â³8²ó¡Ë¤Ï¡¢NHK BS¡¢BSP4K¤Ë¤Æ6·î23Æü¤è¤êËè½µÆüÍË18»þ45Ê¬ÊüÁ÷¡£BSP4K¤Ë¤Æ6·î28Æü¤è¤êËè½µ¶âÍË19»þ30Ê¬¤è¤êºÆÊüÁ÷¡£