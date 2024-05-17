ÆüËÜºÇÀ¾Ã¼¡¦Ì±´Ö¶õ¹Á¤ÎÊÆ·³ÍøÍÑ¤ò´ûÀ®»ö¼Â²½¤«¡¡ÉÛ»ÜÍ´¿Î¤µ¤ó
¡¡¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ëÃóÆüÊÆÂç»È¤¬17Æü¡¢ÊÆ·³µ¡¤ÇÆüËÜºÇÀ¾Ã¼¤ÎÌ±´Ö¶õ¹Á¤Ç¤¢¤ëÍ¿Æá¹ñ¶õ¹Á¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆÂç»È¤Î²Æì¸©Í¿Æá¹ñÄ®¡¢Æ±¸©ÀÐ³À»Ô¤Ø¤ÎË¬Ìä¤Ï¡¢²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡£ÆüÊÆ°ÂÊÝ¤Ë¾Ü¤·¤¤¥Õ¥ê¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÉÛ»ÜÍ´¿Î¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
²Æì¡¦Í¿Æá¹ñÄ®¤òË¬¤ì¤¿¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ëÃóÆüÊÆÂç»È¡Êº¸¡Ë¤È¡¢»å¿ô·ò°ì¡¦Í¿Æá¹ñÄ®Ä¹=2024Ç¯5·î17Æü¸áÁ°11»þ9Ê¬¡¢²Æì¸©Í¿Æá¹ñÄ®¡¢¾®ÌîÂÀÏº»£±Æ
¡¡¡½¡½ÊÆÂç»È¤¬ÊÆ·³µ¡¤ÇÍ¿Æá¹ñ¶õ¹Á¤Ë¹ß¤êÎ©¤Á¡¢Æ±Ä®¤Ê¤É¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆÂ¦¤ÎÁÀ¤¤¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡¡ÖÊÆ¹ñ¤ÏÂæÏÑÍ»ö¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢ÆîÀ¾½ôÅç¤Î¶õ¹Á¡¦¹ÁÏÑ¤ÎÍøÍÑ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ø±óÀ¬Á°¿Ê´ðÃÏºîÀï¡ÊEABO¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÂæÏÑÍ»ö¤òÁÛÄê¤·¤¿ºîÀï¹½ÁÛ¤¬¤¢¤ë¡£ÆîÀ¾½ôÅç¤ÎÅç¡¹¤ËÎ×»þ¤Î·³»öµòÅÀ¤òÃÖ¤¡¢Åç¤«¤éÅç¤Ø°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºîÀï¤òÅ¸³«¤¹¤ë¹½ÁÛ¤Ç¡¢¹ÁÏÑ¡¦¶õ¹Á¤ÎÍøÍÑ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ë¡×