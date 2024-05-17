¥Ç¥é¥¯¥ë¡¼¥º¤¬4°ÂÂÇ¡õ¼«¿È½é4ÅðÎÝ¡¡Âç¼ÖÎØ¤Î³èÌö¤ÇÆüËÜ¤Ç¤â¡Ö¥Ç¥é¥¯¥ë¡¼¥º¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê
¡þMLB ¥ì¥Ã¥º 7-2 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¥ì¥Ã¥º¤Î¥¨¥ê¡¼¡¦¥Ç¥é¥¯¥ë¡¼¥ºÁª¼ê¤Ï¡¢4ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ4ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤¹¤ë¡¢Âç¼ÖÎØ¤Î³èÌö¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
½é²óÂè1ÂÇÀÊ¤Ï¡¢½éµå¤«¤é¥»¥ó¥¿¡¼ÊÖ¤·¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢4ÈÖ¥¹¥Æ¥¢Áª¼ê¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î²÷Â¤òÈäÏª¡£ÅðÎÝ¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£
3²óÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè2ÂÇÀÊ¤Ï¡¢2ÎÝÂÇ¤Ç¹¬Àè¤è¤¯½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥Õ¥©¡¼¥ÉÁª¼ê¤ÎÂÇÀÊ¤Ç3ÎÝ¤Ø¤ÎÅðÎÝ¤ËÀ®¸ù¡£º£µ¨8ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥ë¥ÁÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
5²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ï¡¢»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¤â¥Õ¥©¡¼¥ÉÁª¼ê¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÅðÎÝÀ®¸ù¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤âÈ¿±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¡¢Â³¤±¤¶¤Þ¤Ë3ÎÝ¤Ø¤ÎÅðÎÝ¤âÀ®¸ù¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢2¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤«¤é¡¢Ë½Åê¤Î´Ö¤ËËÜÎÝ¤ØÀ¸´Ô¡£»Íµå¢ªÅðÎÝ¢ªÅðÎÝ¢ªË½Åê¤È¡¢¥Ò¥Ã¥È¤Ê¤·¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼«¤é¤ÎÂ¤Ç1ÅÀ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é6µåÌÜ¤ò¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ë±¿¤Ó¡¢¤³¤Î»î¹ç3ËÜÌÜ¤Î¥Ò¥Ã¥È¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÁ´4ÂÇÀÊ¤Ç½ÐÎÝ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£5ÅðÎÝÌÜ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Â³¤¯¥Õ¥©¡¼¥ÉÁª¼ê¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÃÙ¤ì¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÅðÎÝ¼ºÇÔ¡£¥Ç¥é¥¯¥ë¡¼¥ºÁª¼ê¤Ø¤Î´üÂÔÃÍ¤Î¹â¤µ¤æ¤¨¤Ë¡¢µå¾ì¤Ï¥¢¥¦¥È¤È¤Ï»×¤¨¤ÌÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Âè5ÂÇÀÊ¤Ï¡¢9²ó1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Ç¥é¥¯¥ë¡¼¥ºÁª¼ê¤ËÂÇ½ç¤¬²ó¤ê¤Þ¤¹¡£µÏ¿¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥´¥í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Î°Á÷µå¤Ç3ÎÝ¤Î¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Ê¥ëÁª¼ê¤¬¥Û¡¼¥à¤Ë´Ô¤ê¡¢1ÂÇÅÀ¡£¥Ç¥é¥¯¥ë¡¼¥ºÁª¼ê¤â1ÎÝ¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸åËÜÎÝ¤òÆ§¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¡¢4ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ4ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥Ç¥é¥¯¥ë¡¼¥ºÁª¼ê¡£¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î1»î¹ç4ÅðÎÝ¡¢30µåÃÄºÇÂ®¤Î30ÅðÎÝ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£¤³¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎSNS¤Ç¤â¡Ö¥Ç¥é¥¯¥ë¡¼¥º¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£