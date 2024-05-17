Travis Japan¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡Ö¾¯Ç¯¤ËÌá¤ì¤ë¡×ÃÏ¸µ¡¦°ñ¾ë¸©¸Å²Ï»Ô¤ÎÎÉ¤µÇ®ÊÛ
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/05/17¡ÛTravis Japan¤Î¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤¬¡¢16ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÃÏ¸µ¡¦°ñ¾ë¸©¸Å²Ï»Ô¤ÎÎÉ¤µ¤òÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛJUMPÌù¹¨ÂÀ¡¢¿ÈÄ¹º¹Ìó15cm¤Î¥È¥é¥¸¥ã¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤È¡ÈÇØ¤¯¤é¤Ù¡É
¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¾¡¼ê¤Ë´Ñ¸÷Âç»ÈSP¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥²¥¹¥È¤¬¼«¿È¤ÎÃÏ¸µ¤ò¾Ò²ð¡£½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë°ñ¾ë¸©¸Å²Ï»Ô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼·¸Þ»°³Ý¤Ï¡Ö¼Ö¤ÇÅÔ¿´¤«¤éÌó70Ê¬¤Ç¹Ô¤±¤Æ¡¢¤Ê¤Î¤Ë¼«Á³Ë¤«¤Ç¡£ÃËÀ¤Ê¤é¤ß¤ó¤Ê¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¥«¥Ö¥È¥à¥·¤¬¤È¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤ËÃÏ¸µ¤ÎÆÃ¿§¤òÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤ä¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¤é¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤Ç¤â¤¨¤¨¡×¡ÖÃË¤Î»Ò¤Ï¤Í¡×¤Ê¤É¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¸Å²Ï»Ô¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥°¥ë¥á¤Îñ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢¼·¸Þ»°³Ý¤Ï¡Ö¤³¤Îñ»Ò¤òÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¡¢¼Ö¤Ç15Ê¬¤°¤é¤¤Áö¤é¤»¤¿¤é¥«¥Ö¥È¥à¥·¤¬¤È¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ë¥«¥Ö¥È¥à¥·¿ä¤·¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤òÈäÏª¡£¡Ö¾¯Ç¯¤ËÌá¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼·¸Þ»°³Ý¤ÎÇ®ÊÛ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤â»×¤ï¤ºÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛJUMPÌù¹¨ÂÀ¡¢¿ÈÄ¹º¹Ìó15cm¤Î¥È¥é¥¸¥ã¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤È¡ÈÇØ¤¯¤é¤Ù¡É
¢¡¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÎÉ¤µ¤òÇ®ÊÛ
¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¾¡¼ê¤Ë´Ñ¸÷Âç»ÈSP¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥²¥¹¥È¤¬¼«¿È¤ÎÃÏ¸µ¤ò¾Ò²ð¡£½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë°ñ¾ë¸©¸Å²Ï»Ô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼·¸Þ»°³Ý¤Ï¡Ö¼Ö¤ÇÅÔ¿´¤«¤éÌó70Ê¬¤Ç¹Ô¤±¤Æ¡¢¤Ê¤Î¤Ë¼«Á³Ë¤«¤Ç¡£ÃËÀ¤Ê¤é¤ß¤ó¤Ê¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¥«¥Ö¥È¥à¥·¤¬¤È¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤ËÃÏ¸µ¤ÎÆÃ¿§¤òÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤ä¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¤é¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤Ç¤â¤¨¤¨¡×¡ÖÃË¤Î»Ò¤Ï¤Í¡×¤Ê¤É¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¸Å²Ï»Ô¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥°¥ë¥á¤Îñ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢¼·¸Þ»°³Ý¤Ï¡Ö¤³¤Îñ»Ò¤òÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¡¢¼Ö¤Ç15Ê¬¤°¤é¤¤Áö¤é¤»¤¿¤é¥«¥Ö¥È¥à¥·¤¬¤È¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ë¥«¥Ö¥È¥à¥·¿ä¤·¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤òÈäÏª¡£¡Ö¾¯Ç¯¤ËÌá¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼·¸Þ»°³Ý¤ÎÇ®ÊÛ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤â»×¤ï¤ºÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û