ASTRO ¥Á¥ã¥¦¥Ì¡¢6·î¤ÎÍèÆü¤ËÁá¤¯¤â´üÂÔ¡ª¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¤¬¥¹¥¿¡¼¥È

ASTROのチャウヌが、ファンコンサートのアンコール公演を日韓で開催する。3月の埼玉・ベルーナドーム公演を大盛況のうちに終えたチャウヌが、今回、ファンからの熱い要望を受け、6月29日(土)〜6月30日(日)に神奈川・Kアリーナ横浜にてアンコール公演を開催することが決定した。新たなステージデザインはもちろん、前回の公演よりグレードアップしたステージとコーナーも準備され、公演会場を訪れたファンにもう一度感動と楽しさを届ける。

■公演概要

「CHA EUN-WOO 2024 Just One 10 Minute [Mystery Elevator] Encore in Japan」

2024年6月29日(土)OPEN 15:30 / START 17:00

2024年6月30日(日)OPEN 14:30 / START 16:00



会場:Kアリーナ横浜



<チケット価格>

全席指定:\13,200(税込)

枚数制限:お一人様2枚まで

※VVIP席・VIP席アップグレードチケット販売予定(詳細は後日お知らせします)

※本公演はASTRO JAPAN OFFICIAL FANCLUBでのチケット先行受付はございません。



主催・制作:Fantagio / iTONY INTERNATIONAL / Connected Stage Inc. / HIAN

企画:Fantagio

協力:ARTISTBAY Inc. / ALL IN ENTERTAINMENT / MY ENTERTAINMENT

運営:サンライズプロモーション東京



