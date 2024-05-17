¸½¿¦Í¥°Ì¡¢°ÜÌ±ÂÐ±þ¤¬ÁèÅÀ¤Ë¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤ÇÂçÅýÎÎÁª
¡¡¡Ú¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¶¦Æ±¡Û¥«¥ê¥Ö³¤¤Î¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Ç19Æü¡¢ÂçÅýÎÎÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£9¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤ÏºÆÁª¤òÌÜ»Ø¤¹ÃæÆ»º¸ÇÉ¡¢¸½Âå³×Ì¿ÅÞ¤Î¸½¿¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥¢¥Ó¥Ê¥Ç¥ëÂçÅýÎÎ¡Ê56¡Ë¤¬Í¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼£°Â¤¬¶ËÅÙ¤Ë°²½¤¹¤ëÎ¦Â³¤¤ÎÎÙ¹ñ¥Ï¥¤¥Á¤«¤é²¡¤·´ó¤»¤ë°ÜÌ±¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤¬ÁèÅÀ¡£
¡¡¥¢¥Ó¥Ê¥Ç¥ëÀ¯¸¢¤Ï¼£°Â°²½¤ò·Ù²ü¤·¡¢¥Ï¥¤¥Á¤È¤Î¹ñ¶¤ËÊÉ¤Î·úÀß¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ÆñÌ±¥¥ã¥ó¥×¤ÎÀßÃÖ¤òÍÆÇ§¤»¤º¡¢ÉÔË¡ÂÚºß¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Á¿Í¤Î¶¯À©Á÷´Ô¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤É¸·¤·¤¤»ÑÀª¤ò¼è¤ë¡£
¡¡ºÇ¶á¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¥¢¥Ó¥Ê¥Ç¥ë»á¤¬»Ù»ýÎ¨60¡ó¤Ç¥ê¡¼¥É¡£²áµî3´üÂçÅýÎÎ¤òÌ³¤á¤¿º¸ÇÉ¡¢¹ñÌ±ÀªÎÏÅÞ¤Î¥ì¥ª¥Í¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹»á¡Ê70¡Ë¤¬25¡ó¤ÇÂ³¤¯¡£