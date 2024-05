¡ÖËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ THE MOVIE¡×¥À¡¼¥¯¥Þ¥¤¥È¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦1Ç¯AÁÈ¡õ¥×¥í¥Ò¡¼¥í¡¼½¸·ë¡ª Ææ¤Î¾¯½÷¡õÀÄÇ¯¤ÏÅ¨¤«Ì£Êý¤«¡Ä!?

2024年8月2日(金)に公開予定の「僕のヒーローアカデミア」劇場版第4弾「僕のヒーローアカデミアTHE MOVIE ユアネクスト」から、場面写真が公開された。

「僕のヒーローアカデミア」は、2014年7月より週刊少年ジャンプにて連載がスタート。既刊39巻のコミックスのシリーズ世界累計発行部数は8,500万部を突破した人気作品だ。“個性”と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久、通称“デク”が、社会を守り、“個性”を悪用する犯罪者“敵<ヴィラン>”に立ち向かう“ヒーロー”になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語が展開する、「友情・勝利・努力」をまっすぐに突き進むジャンプ王道ヒーローアクションだ。





先日公開された特報映像で、多くの謎に包まれていた本作に登場する新たな敵<ヴィラン>ダークマイトの声を、「ヒロアカ」のキーキャラクター・オールマイトと同じく三宅健太が演じることが発表され、SNSでも多くの反響があった本作から、この度新たに場面写真が公開された。





今回公開された場面写真は全11点。TVアニメ6期の「全面戦争編」によって日本各地の刑務所から脱獄した多くの敵<ヴィラン>が日本社会を脅かし、その元凶である巨悪オール・フォー・ワンを捜索するデクたち雄英高校1年A組はヒーローとして活動。そんな中で展開するオリジナルストーリーの一片が明らかに!



街にはびこる敵<ヴィラン>たちの確保・護送を終えた1年A組メンバーからは、彼らの高校生らしい表情や個性豊かな性格がうかがえます!そこから一転してのデク・爆豪勝己・轟焦凍のアクションシーンからは本作で展開する熱いバトルを期待させ、さらにエンデヴァーをはじめ、ホークス・ベストジーニスト・Mt.レディなど、錚々たるプロヒーローたちの姿も!何やら大事件のはじまりを予感させる。



そして、今回の劇場版でキーマンとなる3人のオリジナルキャラクターたちの場面写真も大公開!

どこか虚ろな目と物憂げな表情を見せる少女と、颯爽とバイクを乗りこなし銃を構える赤毛&黒眼帯が特徴的な青年。この2人は敵か味方か…? さらに、今作でデクたちの前に立ちはだかる、オールマイトにそっくりだが<破壊>を目的に真逆の信念を持つ敵<ヴィラン>、ダークマイトの存在。果たして彼が計画するものとは…!? この3人が劇場版でどのように物語に関わってくるのか…!? オールマイトのような姿の巨象が印象的な、不気味な雰囲気と威圧感を纏った超巨大な要塞からも、この劇場版の壮大なスケール感が伝わってくる。



まだまだベールに包まれている本作の続報に期待が高まる!

【場面写真公開】

<ストーリー>

次は、君だ―-。

超常能力“個性”を持つ人間が当たり前になった世界で、“平和の象徴”と呼ばれたかつてのNo.1ヒーロー・オールマイトが“悪の帝王”との死闘を制した直後に発した言葉。

オールマイトがNo,1ヒーローの座を退いた後も、彼のヒーローの意志は、出久たち雄英高校ヒーロー科に受け継がれた。

出久たちが雄英2年目の春に勃発した、ヒーローvs敵<ヴィラン>の全面戦争。出久は恐るべき力を手に入れた死柄木弔と対峙、激しくぶつかり合う。ヒーローと敵<ヴィラン>の双方が大きなダメージを受け、死柄木の撤退により戦いは一旦の終結を見るが、再び相まみえる決戦の時は刻一刻と近づいていた。

そんな全面戦争の影響で荒廃した社会に突如、謎の巨大要塞が現れ、次々と街や人を飲み込んでいく。

そして出久たちの前に、“平和の象徴”を思わせる男が立ちはだかり……



【作品情報】

■「僕のヒーローアカデミアTHE MOVIE ユアネクスト」

公開日:2024年8月2日(金)

原作・総監修・キャラクター原案:堀越耕平(集英社「週刊少年ジャンプ」連載)

監督:岡村天斎

脚本:黒田洋介

キャラクターデザイン:馬越嘉彦

音楽:林ゆうき

アニメーションアドバイザー:長崎健司

アニメーション制作:ボンズ



声の出演:山下大輝(緑谷出久 役) 岡本信彦(爆豪勝己 役) 佐倉綾音(麗日お茶子 役) 梶裕貴(轟焦凍 役) 石川界人(飯田天哉 役) ほか





製作委員会:東宝 讀賣テレビ 集英社 ボンズ 日本テレビ 電通 ソニー・ミュージックエンタテインメント ムービック





・映画公式サイト:https://heroaca-movie.com/

・映画公式X(旧twitter):@heroaca_movie



【原作情報】

■「僕のヒーローアカデミア」

著者:堀越耕平(集英社「週刊少年ジャンプ」連載) シリーズ累計発行部数:8500万部を突破!



【TVアニメ情報】

<1期>MBS・TBS 2016年4月3日〜6月

<2期>YTV・NTV 2017年3月25日〜9月

<3期>YTV・NTV 2018年4月7日〜9月

<4期>YTV・NTV 2019年10月12日〜2020年3月

<5期>YTV・NTV 2021年3月27日〜9月

<6期>YTV・NTV 2022年10月1日〜2023年3月25日

<7期>YTV・NTV 2024年5月4日(土)〜/4月6日〜「Memories」全4回放送





(C) 2024 「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会 (C) 堀越耕平/集英社

