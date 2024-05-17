¾®¼ÇÉ÷²Ö¡ßÂçÅçÍ¥»Ò¤Ï¡ÈºÇ¹â¤Î¥Ð¥Ç¥£¡É¤È¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡¡ÀäÌ¯¤Ê¡È³Ý¤±¹ç¤¤¼Çµï¡É¤Ë´üÂÔÂç
¡¡ÂçÅçÍ¥»Ò¤¬7·îÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥È¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡ØGO HOME～·Ù»ëÄ£¿È¸µÉÔÌÀ¿ÍÁêÃÌ¼¼～¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
»²¹Í¡§ÂçÅçÍ¥»Ò¡¢¾®¼ÇÉ÷²Ö¤È¤Î¥Ð¥Ç¥£Ìò¤Ë¡Ö³Ú¤·¤ß¡×
¡¡ºÇ½é¤Ë¤³¤Î¥Ë¥åー¥¹¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Þ¤º»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë±éµ»¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ÂçÅç¤Ê¤é¤Ð¡¢¼ç±é¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¤Î¥Ð¥Ç¥£Ìò¤ò¾å¼ê¤Ë±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤À¡£¤¤Ã¤È¾®¼Ç¤ÈÂçÅç¤Î¥¿¥Ã¥°¤òÁÛÁü¤·¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿Êý¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡2021Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËÃÏ¾åÇÈÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥ó¥Á¥Òー¥íー¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆºÆ»ÏÆ°¤ÎÍ½´¶¤¬¤¢¤ëÂçÅç¡£¶áÇ¯¤Ï¡Ø¥Í¥á¥·¥¹¡Ù¡Ê2021Ç¯¡¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡ØÀµµÁ¤ÎÅ·Çé¡Ù¡Ê2021Ç¯¡¿NHKÁí¹ç¡Ë¡¢±Ç²è¡ØÅ·´ÖÁñ¤Î»°»ÐËå¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¿ÂçÅç¤À¤¬¡¢·Ù»¡´±¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡Ø¶µ¾ì¡Ù¡Ê2020Ç¯¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤ÈÁÌ¤ë¤ÈÂçÅç¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¥ä¥á¥´¥¯～¥ä¥¯¥¶¤ä¤á¤ÆÄº¤¤Þ¤¹～¡Ù¡Ê2015Ç¯¡¿TBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£ÁÈ¿¥ÈÈºáÂÐºöÉôÂè»°²Ý¡¦Ë½ÎÏÃÄÎ¥Ã¦¼ÔÅÅÏÃÁêÃÌ¼¼¡¢ÄÌ¾Î¡ÈÂÈ´¤±¥³ー¥ë¡ÉÃ´Åö¤Î±Ê¸÷Çþ½©¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬²û¤«¤·¤¤¡£ÂçÅç¤é¤·¤«¤é¤Ì¥·¥Ë¥«¥ë¤ÊÌòÊÁ¤ÏÅö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï¿·Á¯¤Ç¡¢ÂçÅç¤Î±éµ»¤ÎÉý¹¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î±éµ»¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿É®¼Ô¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë·Ù»¡´±¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ëÂçÅç¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤«¤¿¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ë2ËüÂÎ¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤É¤³¤ÎÃ¯¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ÈÌ¾¤â¤Ê¤°äÂÎ¡É¤Î¿È¸µ¤òÆÃÄê¤·¡¢²ÈÂ²¤Î¸µ¤Ëµ¢¤¹¤³¤È¤¬ÌòÌÜ¤Î·Ù»ëÄ£¤Ë¼Âºß¤¹¤ëÉô½ð¡È¿È¸µÉÔÌÀÁêÃÌ¼¼¡É¡£»ö·ïÈ¯À¸¤«¤éÈÈ¿ÍÂáÊá¤Þ¤Ç¤Î²¦Æ»¡È·Ù»¡¥É¥é¥Þ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿È¸µÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢Èë¤á¤é¤ì¤¿»à¼Ô¤Î»×¤¤¤òÉÁ¤¯¿·¤·¤¤·Ù»¡¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤À¡£
¡¡ÃÏÌ£¤ÇÃ¯¤â¹Ô¤¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤·Ù»ëÄ£¤ÎÉô½ð¤Ë¼«¤é»Ö´ê¤·¤ÆÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¡¦»°ÅÄºù¤ò¾®¼Ç¤¬¡¢ÎäÀÅÄÀÃå¤Ç¥¯ー¥ë¤Ê10ºÐ¾å¤ÎÆ±´ü¡¦·îËÜ¿¿¤òÂçÅç¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¾®¼Ç¤È¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡Ù¤Ç¤â¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥Ð¥Ç¥£Ìò¡£
¡¡¿¿¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡Öºù¡¦¿¿¤Î»×¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¿¿Áê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶Ï¤«¤Ç¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢ÌÀÆü¤Ø¤Î³èÎÏ¤Ë·Ò¤¬¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÅç¡£º£²ó¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤à¾®¼Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÂæËÜ¤ÎÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î»þ¤«¤é¤â¤¦ºù¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤Ç¤¤ë¤Î¤¬º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î²®ÌîÅ¯¹°¤¬¡ÖÂçÅç¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¿¿¤Ï¡¢ÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¤¡È¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¡É¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Å·Á³¤Ê¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¡¢ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÜÆÉ¤ß¤Ç¤Ï¾®¼Ç¤µ¤ó¤È¤ÎÀäÌ¯¤Ê´Ö¹ç¤¤¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¼Çµï¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Í½´¶¤Ï³Î¿®¤Ë¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Â¿ºÌ¤ÊÌòÊÁ¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äÂ©¸¯¤¤¤¬¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤ï¤«¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£²¿»ö¤Ë¤â¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤ºù¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î¿¿¤òÂçÅç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸¡¢¾®¼Ç¤È¤Î¥Ð¥Ç¥£´¶¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢Áá¤¯¤âÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡£¡ÊÊ¸¡áÀîºêÎ¶Ìé¡Ë