¿åÅèÃó´ÚÂç»È¤¬ÃåÇ¤¡ÖÆü´Ú´Ø·¸¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±ÅØÎÏ¡×
¡¡´Ú¹ñ¤Ë¿·¤¿¤ËÃåÇ¤¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎÂç»È¤¬¥½¥¦¥ë¤ËÅþÃå¤·¡Ö´Ø·¸È¯Å¸¤Ë¸þ¤±ÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë´Ú¹ñÂç»È¤ËÃåÇ¤¤¹¤ë¿åÅè¸÷°ì»á¤Ï17Æü¸áÁ°¡¢¥½¥¦¥ë¤Î¶â±º¡Ê¥¥ó¥Ý¡Ë¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖºòÇ¯Íè¡¢Î¾¹ñ¤Î¼óÇ¾Åù¤Ë¤è¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î²¼¤ÇÆü´Ú´Ø·¸¤ÏÃå¼Â¤ËÈ¯Å¸¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤Î¥â¥á¥ó¥¿¥à¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÍèÇ¯¤ÏÆü´Ú¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤«¤é60Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¤µ¤é¤Ê¤ë´Ø·¸È¯Å¸¤Ë¸þ¤±ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿åÅèÂç»È¤Ï1985Ç¯¤Ë³°Ì³¾Ê¤ËÆþ¾Ê¤·¡¢Ãó´ÚÁí³ç¸ø»È¤äÎÎ»ö¶ÉÄ¹¤òÎòÇ¤¤·¡¢2021Ç¯¤«¤é¤ÏÃó¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂç»È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë´Ú¹ñÂç»È¤ËÃåÇ¤¤¹¤ë¿åÅè¸÷°ì»á¤Ï17Æü¸áÁ°¡¢¥½¥¦¥ë¤Î¶â±º¡Ê¥¥ó¥Ý¡Ë¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖºòÇ¯Íè¡¢Î¾¹ñ¤Î¼óÇ¾Åù¤Ë¤è¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î²¼¤ÇÆü´Ú´Ø·¸¤ÏÃå¼Â¤ËÈ¯Å¸¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤Î¥â¥á¥ó¥¿¥à¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÍèÇ¯¤ÏÆü´Ú¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤«¤é60Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¤µ¤é¤Ê¤ë´Ø·¸È¯Å¸¤Ë¸þ¤±ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿åÅèÂç»È¤Ï1985Ç¯¤Ë³°Ì³¾Ê¤ËÆþ¾Ê¤·¡¢Ãó´ÚÁí³ç¸ø»È¤äÎÎ»ö¶ÉÄ¹¤òÎòÇ¤¤·¡¢2021Ç¯¤«¤é¤ÏÃó¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂç»È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£