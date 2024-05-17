¡ÚÀ¸Êó¹ð¡ÛÅìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¡¦¥·¥ç¡¼¥´¡¡TBS¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Ç·ëº§È¯É½¡ª¡¡¥É¥Ã¥¥ê¤ÇÆ°Å¾¡¡¶áÆ£Àé¿Ò¤µ¤ó¤äÁêÊý¤Î¤¿¤±¤ë¤µ¤ó¤¬ÎÞ
17Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÅìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¡×¤Î¥·¥ç¡¼¥´¤µ¤ó¤¬¡¢TBS¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÀ¸Êó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÀ¸Êó¹ð¡ÛÅìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¡¦¥·¥ç¡¼¥´¡¡TBS¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Ç·ëº§È¯É½¡ª¡¡¥É¥Ã¥¥ê¤ÇÆ°Å¾¡¡¶áÆ£Àé¿Ò¤µ¤ó¤äÁêÊý¤Î¤¿¤±¤ë¤µ¤ó¤¬ÎÞ
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤ÇMC¤ÎóÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ¤µ¤ó¤«¤éÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥·¥ç¡¼¥´¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª¤È¤È¤¤5·î15Æü¤ËÆþÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Êó¹ð¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¤§¡Á¡×¤È¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢ÀîÅç¤µ¤ó¤â¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡©¡×¤È¡¢³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¹¡£¤¤ç¤¦¤Î¤¿¤á¤ËÃ¯¤Ë¤â¸À¤ï¤º¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ºÀ¸È¯É½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇËÜÅö¤Ë·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¾Ð´é¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÀîÅç¤µ¤ó¤¬¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¤³¤ì¤Ï£Í£Ã¤Ë¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤ÈŽ¥Ž¥Ž¥¡×¤È¡¢Æ±¤¸¤¯£Í£Ã¤ÎÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Èº¤ÏÇ¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï½ËÊ¡¤É¤³¤í¤«ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¡¢½Ð±é¼Ô¤Ï¥·¥ç¡¼¥´¤µ¤ó¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢Á´°÷¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î³°¤Ø½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸ÊüÁ÷Ãæ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¡¼¥´¤µ¤ó¤Ïº¤ÏÇ¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¤¨¡©¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¤¨¡©¤³¤ì¥ª¥ó¥¨¥¢¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©CM¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤¨¡¢¤³¤ìÎ®¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©CM¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢Æ°Å¾¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Çò¤¤°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¤Ä¤Í¡×¤¬¸½¤ì¡Ö¥·¥ç¡¼¥´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¤¤¤«¤Ê¤ë¤È¤¤â¡¢·ò¤ä¤«¤Ê¤ë¤È¤¤â¡¢ºÊ¤ò°¦¤·¡¢·É¤¤¡¢»ü¤·¤à¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¡¢¥·¥ç¡¼¥´¤µ¤ó¤¬¡ÖÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤ë¤È¡¢½Ð±é¼Ô¤¬ºÆ¤Ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡£ÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤¬¡Ö¥Ú¥¢¡¼¥º¡×¤ò¹ç¾§¤·²Î¤Ç¤ª½Ë¤¤¡£¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÂÀÅÄ¤µ¤ó¡¢£Í£Ã¤ÎÀîÅç¤µ¤ó¡¢ÌîÀÇúÃÆ¤Î¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤µ¤ó¤¬½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁêÊý¤Î¤¿¤±¤ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤Æ10Ç¯¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥Í¥¿¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¶ìÆñ¤â°ì½ï¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¡¢4ÆüÁ°¤ËÊ¹¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢½ËÊ¡¡£
¥·¥ç¡¼¥´¤µ¤ó¤Ï·ëº§Áê¼ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¤º¤Ã¤ÈÄ¹¤¤¤³¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÅÓÃæ²¿²ó¤«ÊÌ¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤ÅÛ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤¬µ®Êý¤ò»Ù¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂ£¤ë¤È¡¢½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤«¤é¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¶¦¤ËÇï¼ê¤¬Í¯¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶áÆ£Àé¿Ò¤µ¤ó¤äÁêÊý¤Î¤¿¤±¤ë¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤«¤éÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²þ¤á¤Æ¡¢ÀîÅç¤µ¤ó¤¬·ëº§¤Î·Ð°Þ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¥·¥ç¡¼¥´¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤ÇÊÌ¤ì¤ëÊÌ¤ì¤Ê¤¤¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤Æ¡Øº£²ó¤ÏËÜµ¤¤Ç°ìÀ¸²ñ¤ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¥±¥ó¥«¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ØÊÌ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£·ëº§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¡×¤È¡¢·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û