¾®ÃÓÃÎ»ö¡¢½ÐÇÏ¤ÎÌÀ¸ÀÈò¤±¤ë¡áÂÖÅÙÉ½ÌÀ»þ´ü¤â¼¨¤µ¤º¡½ÅìµþÅÔÃÎ»öÁª
¡¡ÅìµþÅÔ¤Î¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÃÎ»ö¡Ê£·£±¡Ë¤Ï£±£·Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÅÔÃÎ»öÁª¡Ê£¶·î£²£°Æü¹ð¼¨¡¢£··î£·ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ø¤Î£³Áª½ÐÇÏ¤Ë´Ø¤·¡¢²þ¤á¤ÆÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¡£
¡¡ÂÖÅÙÉ½ÌÀ¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖËèÆü¤Î²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯Ãæ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤³¤È¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡ÅÔÃÎ»öÁª¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹Åç¸©°Â·Ý¹âÅÄ»Ô¤ÎÀÐ´Ý¿Æó»ÔÄ¹¡Ê£´£±¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢Î©¸õÊä¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¡£Åìµþ¤Ø¤Î°ì¶Ë½¸Ãæ¤òÀ§Àµ¤·¡¢Â¿¶ËÊ¬»¶·¿¤Î¹ñÂ¤¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¾®ÃÓ»á¤Ï¡Ö¡ÊÀÐ´Ý»á¤¬¡Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤´°Õ¸«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤«¤ò»ä¤ÏÂ¸¤¸¾å¤²¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸ÄÊÌ¤ÎÏÀÉ¾¤òÈò¤±¤¿¡£¡¡