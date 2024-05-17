ÌîÀÇúÃÆ¤¯¤Ã¤¡¼¡¡PWH217¡¢KNA223¡¢MNA223¡Ä°¦¼Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥Ò¥ß¥Ä¹ðÇò
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÌîÀÇúÃÆ¡×¤Î¤¯¤Ã¤¡¼¡Ê48¡Ë¤¬16Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡×¤Ë½Ð±é¡£°¦¼Ö¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¡Ö¥Ð¥¤¥¯·Ý¿Í¡×¤È¤·¤Æ½é»²Àï¤·¤¿¤¯¤Ã¤¡¼¤Ï¡¢¼«¿È¤Î½êÍ¼Ö¤ò²òÀâ¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¡ÖTR6 TROPHY¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½ãÀµ¥·¡¼¥È¤ò²Ã¹©¡¢¸åÉÕ¤±¤·¤¿¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î°ÌÃÖ¤ä¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ê¤É¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Ê¥ó¥×¥ì¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶Á°¤Ë¤Ä¤±¤¿¡×¤È¡¢Áõ¾þ¤Î¤¿¤á¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡×¤È¤¤¤¦¡ÖPWH217¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥ê¥¹¡¦¥Û¥¤¥Ã¥È¥Ë¡¼¡¦¥Ò¥ë¥È¥ó¡£2·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡×¤È¡¢¥Ò¥ë¥È¥ó¥Û¥Æ¥ëÁÏ¶È¼Ô¤Î¤ÒÂ¹¤ÇÊÆ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ñ¥ê¥¹¡¦¥Ò¥ë¥È¥ó¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤«¤é¡Ö°ìÈÖÊú¤¤¿¤¤·ÝÇ½¿Í¤ÆÃ¯¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤¯¤Ã¤¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥ê¥¹¡¦¥Ò¥ë¥È¥ó¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±¤¸¤¯¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤Î¡ÖBONNEVILLE T120¡×¤Î¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¥È¡ÖKNA223¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥«¥Ê¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤Û¤ó¤ÇµÕ¸þ¤¤¤¿¤é¥Þ¥Ê¡ØMNA223¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡¢"¥Þ¥Ê¥«¥Ê"¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤À¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ù¥¹¥Ñ¤Ë¤â¾è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¡ÖACMA¡×¤È¡ÖPX125¡×¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡ÖPX125¡×¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤â¥Þ¥Ê¤Á¤ã¤ó¡£¤¿¤ÀÃÂÀ¸Æü¤¬°ã¤¦¡¢°²ÅÄ°¦ºÚ¤ÎÊý¤Ç¤¹¡×¤ÈÇú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£