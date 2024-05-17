GALLERIA¡¢¥²ー¥à¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ËÅ¬¤·¤¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÅëºÜ¤Î¥Îー¥ÈPC4µ¡¼ï¤òÈÎÇä³«»ÏÈ¯ÇäµÇ°&¥ì¥Ó¥åー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü
²Á³Ê¡§139,980±ß
¡ÚGALLERIA RL7C-R46-C5N¡Û
²Á³Ê¡§189,979±ß
¡ÚGALLERIA RL7C-R45-C5N¡Û
²Á³Ê¡§169,980±ß
¡ÚGALLERIA RL7C-R35-C5N¡Û
²Á³Ê¡§149,980±ß
5·î16Æü ÈÎÇä³«»Ï
¡¡¥µー¥É¥¦¥§ー¥Ö¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°PC¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGALLERIA¡×¤Ï¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÅ¬¤·¤¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥¨¥ó¥È¥êー¸þ¤±¥Îー¥ÈPC·×4µ¡¼ï¤ò5·î16Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡4µ¡¼ï¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ë(R) Core(TM) i7-13620H¡×¤È¡¢¡ÖNVIDIA(R) GeForce RTX(TM)¥·¥êー¥º¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢ ¥²ー¥à¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃÄ¹¤ò¤â¤Ä¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥²ー¥ß¥ó¥°¸þ¤±¡ÖRL7C- R35-5N¡×¤Ë¤Ï¡¢³ê¤é¤«¤Ê¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤¬²ÄÇ½¤Ê¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È165Hz¤Î 15.6¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Öºî¶È¤ËÅ¬¤·¤¿¡ÖRL7C-R46-C5N¡×¡¢¡ÖRL7C-R45-C5N¡×¡¢¡ÖRL7C-R35-C5N¡×¤Î3µ¡¼ï¤Ë¤Ï¡¢sRGB¥«¥ÐーÎ¨95%¤Î¥Î¥ó¥°¥ì¥¢ WQHD¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢È¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç200Ì¾¤ËGALLERIA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó ¥Úー¥ó¤È¡¢¹ØÆþ¸å¤Ë¥ì¥Ó¥åー¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç100ÍÍ¤Ë2,000¥É¥¹¥Ñ¥é¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡£¾ÜºÙ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÆÃÀß¥Úー¥¸¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢¥É¥¹¥Ñ¥é¡Ö¥²ー¥ß¥ó¥°¥Îー¥È¡×ÆÃÀß¥Úー¥¸
¢¢¥É¥¹¥Ñ¥é¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥Îー¥È¡×ÆÃÀß¥Úー¥¸
ÆÃÄ§
¶¦ÄÌ
¡¡CPU¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ë Core i7-13620H¡¢¥á¥â¥ê¤Ï16GB¤òÅëºÜ¡£ºÇ¿·¤Î¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¡¢Æ°²è¤ä²»³Ú¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤É¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Öºî¶È¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ËGeForce RTX¥·¥êー¥º¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢3D¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÄãÃÙ±ä¤Ç±ÇÁü½èÍý¤ò¹Ô¤¨¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤äÆ°²è¡¢¼Ì¿¿ÊÔ½¸¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤«¤é²»³Ú¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ç¤³¤ì¤«¤é»Ï¤á¤ë1Âæ¤ËÅ¬¤·¤¿¥Îー¥ÈPC¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
GALLERIA RL7C-R35-5N
²Á³Ê¡§139,980±ß
¡¡³ê¤é¤«¤Ê±ÇÁü¤Ç¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤¬²ÄÇ½¤Ê15.6¥¤¥ó¥Á¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È 165Hz¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¡£¥¨¥ó¥È¥êー¸þ¤±¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ë×Æþ´¶¤Î¹â¤¤¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
¢¢GALLERIA RL7C-R35-5N¤Î¥Úー¥¸
ALLERIA RL7C-R35-5N
GALLERIA RL7C-R46-C5N/RL7C-R45-C5N/GALLERIA RL7C-R35-C5N
²Á³Ê¡§
GALLERIA RL7C-R46-C5N 189,979±ß
GALLERIA RL7C-R45-C5N 169,980±ß
GALLERIA RL7C-R35-C5N 149,980±ß
¡¡sRGB ¥«¥ÐーÎ¨95%³î¤Ä¥Î¥ó¥°¥ì¥¢ WQHD¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òºÎÍÑ¡£Å¬ÀÚ¤Ê¿§ºÆ¸½À¤òÈ÷¤¨¤¿¹â²òÁüÅÙ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬Àµ³Î¤Ç²÷Å¬¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö´Ä¶¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¢¢GALLERIA RL7C-R46-C5N¤Î¥Úー¥¸
¢¢GALLERIA RL7C-R45-C5N¤Î¥Úー¥¸
¢¢GALLERIA RL7C-R35-C5N¤Î¥Úー¥¸
GALLERIA RL7C-R46-C5N / RL7C-R45-C5N
GALLERIA RL7C-R35-C5N
GALLERIANew¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥óÈ¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
´ü´Ö¡§5·î16Æü～7·î11Æü10»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
Âè1²óÃêÁªÂÐ¾Ý¡§5·î16Æü～6·î19Æü¤Þ¤Ç¤Î¹ØÆþ¼Ô
Âè2²óÃêÁªÂÐ¾Ý¡§5·î16Æü～7·î11Æü¤Þ¤Ç¤Î¹ØÆþ¼Ô
¡Ú±þÊç¾ò·ï¡Û
´ü´ÖÃæÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¸å¡¢ÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤¿¥É¥¹¥Ñ¥é²ñ°÷¡£
¢¨´ü´ÖÃæ¤ËÊ£¿ôÂæ¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤â1Ì¾¤Ë¤Ä¤1¸ý¤Þ¤Ç¤Î±þÊç¤È¤Ê¤ë
¡ÚÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Û
¡¦GALLERIA UL9C-R49-C6
¡¦GALLERIA UL9C-R49-6
¡¦GALLERIA ZL9C-R47-C7
¡¦GALLERIA RL7C-R46-C5N(ÅöÁªÎ¨5ÇÜ)
¡¦GALLERIA RL7C-R45-C5N(ÅöÁªÎ¨5ÇÜ)
¡¦GALLERIA RL7C-R35-5N(ÅöÁªÎ¨5ÇÜ)
¡¦GALLERIA RL7C-R35-C5N(ÅöÁªÎ¨5ÇÜ)
¢¨Ãæ¸Å¡¢¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÉÊ¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý³°
¡Ú¾ÞÉÊ¡Û
¡¦GALLERIA ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É(50Ì¾)
¡¦GALLERIA ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É(50Ì¾)
¡¦GALLERIA ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë USB ¥Ï¥Ö(30Ì¾)
¡¦GALLERIA ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥Õ¥éー¥¿¥ª¥ë(70Ì¾)
¥ì¥Ó¥åー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
´ü´Ö¡§5·î16Æü～7·î11Æü10»þ59Ê¬
¡Ú±þÊç¾ò·ï¡Û
´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤ª¤è¤Ó¥É¥¹¥Ñ¥éÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¥ì¥Ó¥åーÅê¹Æ¸å¤ËÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤¿¥É¥¹¥Ñ¥é²ñ°÷¡£
¢¨´ü´ÖÃæ¤ËÊ£¿ôÂæ¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤â1Ì¾¤Ë¤Ä¤1¸ý¤Þ¤Ç¤Î±þÊç¤È¤Ê¤ë
¢¨200Ê¸»úÌ¤Ëþ¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë
¡ÚÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Û
¡¦GALLERIA UL9C-R49-C6
¡¦GALLERIA UL9C-R49-6
¡¦GALLERIA ZL9C-R47-C7
¡¦GALLERIA RL7C-R46-C5N
¡¦GALLERIA RL7C-R45-C5N
¡¦GALLERIA RL7C-R35-5N
¡¦GALLERIA RL7C-R35-C5N
¡Ú¾ÞÉÊ¡Û
ÃêÁª¤Ç100Ì¾ÍÍ¥É¥¹¥Ñ¥é2,000¥Ý¥¤¥ó¥È
(C) THIRDWAVE CORP. All Rights Reserved.