VTuber¡ÖAZKi¡×¤¬OTOTEN2024¥³¥é¥ÜÈÖÁÈÀ¸ÇÛ¿®¡£24Æü20»þ
AZKi¤µ¤ó
(C)2016 COVER Corp.
ÆüËÜ¥ªー¥Ç¥£¥ª¶¨²ñ¤Ï¡¢VTuber¡ÖAZKi¡×¤µ¤ó¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢6·î³«ºÅ¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖOTOTEN2024¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ëÈÖÁÈ¤ò5·î24Æü20»þ¤«¤éAZKi Channel¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£»þ´Ö¤Ï21»þº¢¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¡£
¡Ú¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¾ðÊó¡Û
ÇÛ¿®Æü¡§5·î24Æü(¶â) 20»þ00Ê¬～21»þ00Ê¬Í½Äê
YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖAZKi Channel¡×¤Ë¤ÆÇÛ¿®
ÇÛ¿®URL¡§https://www.youtube.com/@AZKi
½Ð±é¡§AZKi¤µ¤ó¡¢½ÕÀè¤Î¤É¤«¤µ¤ó
AZKi¤Ï¡¢¥«¥Ðー¤¬±¿±Ä¤¹¤ëVTuber»öÌ³½ê¡¦¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó½êÂ°¤ÎVTuber¡£²»³Ú³èÆ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î²ÎÀ¼¤ä¥Ü¥¤¥¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¶¨²ñ¤Ï¡Ö¼«¿È¤ÎÀ¼¤ä²Î¤òÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØAZKi¡Ù¤µ¤ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ØAZKi¡Ù¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Î³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦Àä¹¥¤Îµ¡²ñ¤ÈÂª¤¨¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡ØOTOTEN2024¡Ù¤ËÍè¾ì¤·¤Æ¥¤¥¤²»¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡ÖÅöÆü¤ÎÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡ØAZKi¡Ù¤µ¤ó¤è¤ê¡ØOTOTEN2024¡Ù¤Î¾Ò²ð¤ÎÂ¾¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¼è¤ê¾å¤²¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤¯ÈÖÁÈ¤òºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖOTOTEN2024¡×¤Î³«ºÅÆü¤Ï¡¢6·î22Æü¡¦23Æü¡£¾ì½ê¤ÏÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¡£Æþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¤À¤¬¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¡£²ñ´üÃæ¤Ï¥ªー¥Ç¥£¥ª¤ä¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¤«¤é¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡¢¥«ー¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¢¥Þ¥¤¥¯Åù¤ÎÀ©ºî·Ï²»¶Áµ¡´ï¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Êµ¡´ï¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢½ÐÅ¸³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ë¥»¥ß¥Êー¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤ªÃÎ¤é¤»¡Û- AZKi (@AZKi_VDiVA) May 17, 2024
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÆüËÜ¥ªー¥Ç¥£¥ª¶¨²ñÍÍ¤È¥³¥é¥Ü¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
5/24(¶â)¤Î¥³¥é¥ÜÇÛ¿®¤Ë¸þ¤±¤Æ
¡Ö¥ªー¥Ç¥£¥ªµ¡´ï¤òÁª¤Ö¤È¤¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡×¤òÊç½¸Ãæ¡ª#¤ª¤È¤¢¤º24 ¤Ç³§¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê🎧️✨
Åê¹ÆÆâÍÆ¤ÏÇÛ¿®¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤«¤â¡Ä⁉️
#PR #ÆüËÜ¥ªー¥Ç¥£¥ª¶¨²ñ #JAS #OTOTEN2024 pic.twitter.com/2FRy4Y9MGR