¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤âºîÉÊÅ¸¼¨¡Ö¸ÅÎ¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÌý³¨¤Ç¡×ÊÌÉÜ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë²è²È¤Î»×¤¤¡¡ÂçÊ¬
¥³¥í¥Ê²Ò¤¬Íî¤ÁÃå¤¯Ãæ¡¢µîÇ¯½é¤á¤Æ³¤³°¤Ç¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÊÌÉÜ¤òµòÅÀ¤Ë¹¤¯ºîÉÊ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È³èÆ°¤¹¤ëÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤ÎÌý³¨¤Î²è²È¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ûËãÁáÌï¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ
Ç»º°¤ÈÃ¸¤¤¿§¹ç¤¤¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¡£¡ÖÌëºù¡×¤òÉÁ¤¤¤¿Ìý³¨¤Ç¤¹¡£
ºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤ÏÊÌÉÜ»Ô¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÌý³¨¤Î²è²È ¿ûËãÁáÌï¤µ¤ó¡£
¼ç¤Ë²Ö¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿ºîÉÊºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¿ûËãÁáÌï¤µ¤ó
¡Ö¡ÊÌý³¨¤Ï¡Ë¿§¤ò½Å¤Í¤ë¤È±ð¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢¾å¤«¤éÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤·¤ÆÉÁ¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É·ë²ÌÅª¤Ë¤½¤ì¤¬¸å¤«¤é¤¤¤¤¸ú²Ì¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¤«¤é¡¢¿Í¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È°ì½ï¤À¤Ê¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×
2011Ç¯¤ËÅìµþ¤«¤éU¥¿ー¥ó¤·¤¿¿û¤µ¤ó¡£¸ÅÎ¤¡¦ÊÌÉÜ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¼«Á³¤¬¤¢¤ê¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿·Ê¿§¤ò¼Ì¿¿¤Ë»£¤Ã¤Æ³¨¤ÎÂêºà¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ûËãÁáÌï¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ
¿û¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤À¿ÍÊª²è¤ÎºîÉÊ¤¬4·î¡¢»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥°¥ëー¥×Å¸¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÓ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿½÷À¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊÅ¸¤Ç¡¢¿û¤µ¤ó¤Ï¥µ¥¯¥é¤ä¥â¥¯¥ì¥ó¤Î²Ö¤È½÷À¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Íè¾ìµÒ¤Ï
¡Ö¿´¤¬ÏÂ¤à¡£ÀÅ¤«¤Ê¿û¤µ¤ó¤ÎÀ³Ê¤Î¤è¤¦¤Ê²º¤ä¤«¤Ê¡ÊºîÉÊ¡Ë¡×
¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¤Î»ç¤Î¤è¤¦¤Ê¿§¤«¤éÉâ¤¤¤Æ½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¤ì¤¤¡×
¼Â¤Ï¤³¤ÎºîÉÊÅ¸¤ÏµîÇ¯¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤â2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î¿·Ê¹¤Ë¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¡¢Ê¸²½¸òÎ®¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¿ûËãÁáÌï¤µ¤ó
¡Ö¡ØÆüËÜ¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡Ù¡ØÆüËÜ¿Í¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¯¤Æ¤½¤ì¤¬1ÈÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×
ÊÌÉÜ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë²è²È¡¦¿ûËãÁáÌï¤µ¤ó
³¤³°¤Ç»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢ÊÌÉÜ¤Ç¤ÎºîÉÊºî¤ê¤Ë¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ç®¤¬Æþ¤ëÆü¡¹¡£
º£¸å¤â±ï¤¬¤¢¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¡¿ûËãÁáÌï¤µ¤ó
¡ÖÃÏ¸µ¡¦ÊÌÉÜ¤äÂçÊ¬¸©¤Î·Ê¿§¼«Ê¬¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦ÂÐ¾Ý¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤äÊÌÉÜ¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×