Ãæ¹ñ¤Î¿·ÃÛ½»Âð²Á³Ê»Ø¿ô ¼çÍ×ÅÔ»Ô9³äÄ¶¤Ç²¼Íî¡¡ÉÔÆ°»ºÉÔ¶·Â³¤¯
Ãæ¹ñ¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Î90%°Ê¾å¤Ç4·î¤Î¿·ÃÛ½»Âð²Á³Ê»Ø¿ô¤¬Á°¤Î·î¤«¤é²¼Íî¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬Çä¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÉÔÆ°»ºÉÔ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤Î¹ñ²ÈÅý·×¶É¤¬17Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿4·î¤Î¿·ÃÛ½»Âð²Á³Ê»Ø¿ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼çÍ×70ÅÔ»Ô¤Î91%¤Ë¤¢¤¿¤ë64ÅÔ»Ô¤ÇÁ°¤Î·î¤«¤é²¼Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÔ»ÔÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¢¦¾å³¤¤Ï¥×¥é¥¹0.3%¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¢¦ËÌµþ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹0.7%¡¢¢¦¹Åì¾Ê¹½£»Ô¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹1.3%¤È²¼Íî¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬Çä¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¡¢¤¤ç¤¦È¯É½¤µ¤ì¤¿1·î¤«¤é4·î¤Þ¤Ç¤ÎÉÔÆ°»º³«È¯Åê»ñ¤âÁ°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹9.8%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È¤Ø¤Î¶âÍ»»Ù±ç¤Î¶¯²½¤ä¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¶âÍø¤Î°ú¤²¼¤²¤Ê¤ÉÂÐºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔÆ°»ºÉÔ¶·¤Î²þÁ±¤ÎÃû¤·¤Ï¤Þ¤À¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£